Пт, 23.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ В Италии родился зеленый щенок

ФОТО: Reuters/ScanPix

2020-й богат на события. Однако для итальянского фермера Кристиана Маллокчи этот год запомнится еще одним событием: его собака родила зеленого щенка. Об этом сообщает BBC.

Щенок сразу же получил соответствующее имя - Фисташка. 

Фисташка является одним из пяти щенков, которые родились в Сардинии. У всех ее братьев и сестер - шкурка белая, как у матери. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Собаки, которые рождаются с зеленой шкуркой - редкость. Считается, что это происходит, когда щенок в утробе матери контактирует с зеленым пигментом - биливердином.

Многим это может показаться печальным, но цвет Фисташки уже начал блекнуть скоро зеленый цвет совсем пропадет. 

Маллокчи решил отдать всех щенков, кроме Фитсашки - она будет помогать ухаживать за овцами. Маллокчи добавил, что зеленый - это цвет надежды и удачи.

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