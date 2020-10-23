Фото ⟩ В Италии родился зеленый щенок

Щенок сразу же получил соответствующее имя - Фисташка.

Фисташка является одним из пяти щенков, которые родились в Сардинии. У всех ее братьев и сестер - шкурка белая, как у матери.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Собаки, которые рождаются с зеленой шкуркой - редкость. Считается, что это происходит, когда щенок в утробе матери контактирует с зеленым пигментом - биливердином.

Многим это может показаться печальным, но цвет Фисташки уже начал блекнуть скоро зеленый цвет совсем пропадет.