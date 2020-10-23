Дидрихсоне ответила тем, кто критиковал ее тесную квартиру: "Покажи, где ты жил в 23 года!"

"Скажу честно, я вообще не вижу смысла в своей квартире - мы там ночуем и едим. Поскольку все время мы находимся на работе. У меня не было ни одного дня за четыре года, когда я провела целый день дома. Вообще не было такого дня! Знаете, когда ты просто просыпаешься и тебе не нужно никуда бежать. Потому моя среда - моя работа и, если бы я могла положить там матрас, мы бы там спали", - пояснила Дидрихсоне.