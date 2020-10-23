Пт, 23.10.2020
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Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS

Дидрихсоне ответила тем, кто критиковал ее тесную квартиру: "Покажи, где ты жил в 23 года!"

ФОТО: instagram/didrihsoonee, ekrānuzņēmums

Инфлюенсер и предпринимательница Элина Дидрихсоне в шоу TV3 "Почти идеальный ужин" отказалась принимать гостей в своем доме, поскольку там очень тесно для большого количества людей. Девушка ответила тем, кого это беспокоило.

Дидрихсоне спустя день после серии программы в Instagram поделилась несколькими видео, где пояснила, почем ее не беспокоит теснота дома. 

"Скажу честно, я вообще не вижу смысла в своей квартире - мы там ночуем и едим. Поскольку все время мы находимся на работе. У меня не было ни одного дня за четыре года, когда я провела целый день дома. Вообще не было такого дня! Знаете, когда ты просто просыпаешься и тебе не нужно никуда бежать. Потому моя среда - моя работа и, если бы я могла положить там матрас, мы бы там спали", - пояснила Дидрихсоне. 

Она отметила: "У нас двухкомнатная квартирка - в программе нашу спальню не показали, так как я не хотела. Показала только гостиную".

Также девушка ответила всем критикам: "Все умники, пригласите меня в свои резиденции, в свои дворцы и покажи, где ты жил в 23 года!"

В завершении инфлюенсер отметила, что все финансы вкладывает в развитие своего магазина одежды и обустройство квартиры в настоящее время отложено на второй план. 

Видео: Как живет Элина Дидрихсоне

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