Хабиб против Гэтжи! Кто победит и что нас ждёт на UFC 254?

Для Хабиба Нурмагомедова это будет уже третья защита титула лёгкого дивизиона UFC - в 2018-м он разобрался с Конором Макгрегором, а в 2019-м - с Дастином Порье. Его сегодняшний соперник Джастин Гэтжи в мае неожиданно для многих победил Тони Фергюсона, стал временным чемпионом и получил право сразиться с Хабибом.

Недооценивать Гэтжи точно не стоит - американец владеет достаточно многими качествами, которые могут стать настоящей проблемой для Хабиба.

Для Хабиба этот бой станет первым после смерти отца - Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий коронавируса 3 июля. Именно поэтому предстоящий поединок для дагестанца будет особенно сложным и ответственным, хотя сам Хабиб уверяет, что полностью готов к бою.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, а на счету Гэтжи 22 победы при 2 поражениях.

Какие козыри у Гэтжи?

Американец начал заниматься спортивной борьбой ещё в детском возрасте и продолжил оттачивать свои борцовские навыки в школе, где дважды смог стать чемпионом штата Аризона в своей возрастной группе. Гэтжи блистал и на студенческих соревнованиях, а университет Северного Колорадо в этом году решил внести бойца в Зал славы.

Почти все бои Джастин заканчивает нокаутом: 19 из 22 (то есть 86%). Американец уверен, что с такими как он Хабиб никогда не встречался, а значит и титул достанется ему. Нурмагомедов, правда, с этим не согласен и уверяет, что готов доказывать превосходство и в стойке, и в борьбе, и в партере.

Накануне в сети появилось видео взвешивания Хабиба. Нурмагомедов пришёл откровенно измученным и для того, чтобы сделать вес, дагестанцу пришлось полностью раздеться. Хабиб уложился в лимит, но по измождённому лицу видно, насколько тяжело пришлось чемпиону.

A relieved @TeamKhabib makes weight at 155 pounds for the #UFC254 main event. pic.twitter.com/3YvDpemL1s — ESPN MMA (@espnmma) October 23, 2020

Букмекеры

Несмотря на все вышеперчисленные козыри Гэтжи, а также грустного Хабиба на весах за полтора дня до боя, букмекеры считают Нурмагомедова абсолютным фаворитом боя.

Коэффициент на победу Хабиба в три раза ниже, чем на победу его соперника. Кстати, по мнению всё тех же букмекеров, высока вероятность того, что главный поединок вечера закончится досрочно.

Прогноз

Скорее всего нужно настраиваться на доминацию Нурмагомедова, но недооценивать Гэтжи тоже не стоит. Он удивил всех в мае, так почему бы Джастину не преподнести ещё один сюрприз?

Гэтжи может потрясти Нурмагомедова точным ударом, но для этого ему нужно попасть и рассчитывать на ошибку Хабиба, которые он допускает очень редко.

Американец - отличный боец, но похвала в его адрес больше выглядит как необходимая составляющая общей атмосферы поединка. Никто не хочет смотреть бой, лишённый всякой интриги. 1