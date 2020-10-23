Covid-19: В Литве за сутки зарегистрировано 442 новых случая, в Эстонии - 53

Литва

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев Covid-19 - 442, скончался один человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

В Литве болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровели - 3978.

От Covid-19 с начала пандемии в стране скончались 126 человек. По иным причинам умерли 44 зараженных.

В изоляции в данный момент находится 30 923 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 370 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 10 239 проб на коронавирус. В целом в Литве сделано 935 997 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 580 тестов на Covid-19, 53 пробы дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 37,02 случая.

По состоянию на утро пятницы в Эстонии в больничном лечении нуждались 30 человека с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 23 октября выздоровели 3 418 человек.

Всего в Эстонии сделано более 249 000 первичных тестов на Covid-19, 4 300 из них (1,7%) были положительными.