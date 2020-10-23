Винькеле: в этом году протестовать должны были не медики, а пациенты

В этом году протестовать должны были пациенты, потому что на некоторые нужды не были выделены дополнительные средства, заявила сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма министр здравоохранения Илзе Винькеле в ответ на высказывание депутата Игоря Пименова о том, что в этом году, в отличие от прошлых лет, перед принятием бюджета не протестуют медики.