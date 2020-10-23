Оплаченные государством тесты на Covid-19 - теперь только по направлению врача

Оплаченные государством тесты на Covid-19 в дальнейшем можно будет сделать только по направлению врача, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане.
Новый порядок вступает в силу с понедельника, 26 октября, а уже с сегодняшнего дня нельзя добровольно записываться на тесты, потому что количество людей без симптомов, желающих протестироваться, создает излишнюю нагрузку.
Специалисты напоминают, что человек с симптомами заболевания должен оставаться дома и связаться с семейным врачом, который решит, нужен ли ему тест.
Также Минздрав отмечает, что нынешний режим тестирования оптимален и по сравнению с другими странами, например, Германией, Литвой, Эстонией, Финляндией, и его объемы даже больше.
Тем, кто ранее записался на оплачиваемые государством тесты на Covid-19, они будут сделаны в порядке очереди.
На тесты может отправлять и лечащий врач, например, перед операцией.
Страпцане добавила, что из-за введения нового порядка может измениться количество выполненных тестов на Covid-19 и доля положительных тестов, так как тестироваться целенаправленно будут более конкретные группы.