Оплаченные государством тесты на Covid-19 - теперь только по направлению врача

Новый порядок вступает в силу с понедельника, 26 октября, а уже с сегодняшнего дня нельзя добровольно записываться на тесты, потому что количество людей без симптомов, желающих протестироваться, создает излишнюю нагрузку.

Цель Минздрава - добиться чтобы тестирование было более целенаправленным, и тесты могли как можно быстрее сделать люди, которым это больше всего необходимо, например, с симптомами заболевания.

Специалисты напоминают, что человек с симптомами заболевания должен оставаться дома и связаться с семейным врачом, который решит, нужен ли ему тест.

Также Минздрав отмечает, что нынешний режим тестирования оптимален и по сравнению с другими странами, например, Германией, Литвой, Эстонией, Финляндией, и его объемы даже больше.

Тем, кто ранее записался на оплачиваемые государством тесты на Covid-19, они будут сделаны в порядке очереди.

На тесты может отправлять и лечащий врач, например, перед операцией.