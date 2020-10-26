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В этом мире есть звуки, против которых мы бессильны – авиационные двигатели, уличный шум или просто иногда действительно раздражающий стук клавиатуры. Эти звуки не способны заглушить даже ударные инструменты самых известных рок-групп или электрогитары. Но, как говорится, больше всех смеется тот, кто смеется последним. На этот раз – пользователи новой беспроводной гарнитуры Huawei FreeBuds Pro, которые теперь смогут нейтрализовать любую шумную среду.

Говоря о беспроводной гарнитуре, всегда наиболее важными являются четыре критерия: качество звука и беспроводного соединения, продолжительность работы от одной зарядки и дизайн гарнитуры. Когда мы не знаем, какую гарнитуру выбрать, мы всегда можем оценить и сравнить их на основе этих соображений. Итак, какова производительность Huawei FreeBuds Pro по этим критериям?

Забудьте об окружающем шуме

Говоря о качестве звука, мы до сих пор оценивали его с точки зрения ситуации и среды, в которой используются наушники. В конце концов, невозможно полностью подавить окружающий шум, особенно если мы взлетаем в самолете или смотрим фейерверк. Похоже, что гарнитура Huawei FreeBuds Pro решила навсегда изменить эти правила, потому что с ними вы действительно не слышите ничего, кроме своей музыки или человека, с которым разговариваете – где бы вы ни находились. Звуку в наушниках не страшны ни самолеты, ни шум городского транспорта, ни суета многолюдных ресторанов с громкой фоновой музыкой. Как такое возможно?

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Ответ кроется в гибридной технологии шумоподавления. Благодаря внутренним и обращенным наружу микрофонам любой шум улавливается с помощью точных эхо-сигналов. Эти наушники могут обеспечить самый высокий в отрасли уровень шумоподавления – до 40 децибел. Кроме того, гарнитура способна определять окружающую среду и окружающий шум для автоматического переключения между несколькими режимами шумоподавления. Например, при полете в самолете или находясь в аналогичной зоне шума, гарнитура будет использовать «максимальный» режим; при работе в офисе, где вы постоянно слышите шорох бумаги, стук клавиатуры или другие офисные звуки, превосходным будет «комфортный» режим, а при прогулке по улице или находясь в многолюдном кафе, наиболее подходящим будет «общий» режим.

Бывали ли и у вас моменты, когда нужно было прервать важный разговор, потому что вы не слышите собеседника из-за шума вокруг? FreeBuds Pro предотвратит такие ситуации в будущем, поскольку уникальный голосовой режим гарнитуры снижает окружающий шум во время телефонных звонков, чтобы максимально хорошо слышать человеческий голос, даже в аэропорту или в толпе.

Беспроводное соединение, которое работает даже когда вы кладете телефон в сумку

Еще один известный враг всех беспроводных гарнитур – подключение. Проводные наушники обеспечивают стабильное соединение с телефоном или другим устройством, но всегда так запутываются, что желание послушать музыку быстро проходит. Именно поэтому беспроводные гарнитуры стали для многих спасением в этой неприятной ситуации. Однако не все беспроводные гарнитуры могут обеспечить высококачественное беспроводное соединение: например, если ваш телефон затерялся в сумке или рюкзаке, соединение также может быть потеряно. Huawei FreeBuds Pro решает также и эту проблему – гарнитура обеспечивает широкий диапазон покрытия беспроводного сигнала, поэтому стабильное соединение будет поддерживаться даже в случае, когда телефон находится в самом низу сумки под другими предметами или в самом дальнем кармане.

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Гарнитура FreeBuds Pro также имеет две антенны Bluetooth, которые охватывают сигнал на 360 градусов и обеспечивают равномерное соединение. Сочетая стабильное и качественное беспроводное соединение с функцией подавления окружающего шума, мы получаем наушники, которые больше не хочется снимать.

Забудьте о частой зарядке

При отключенном активном шумоподавлении гарнитура Huawei FreeBuds Pro может работать до 7 часов без подзарядки, а при использовании аккумулятора, входящего в комплект для хранения и зарядки гарнитуры, до 30 часов. Активизировав шумоподавление, на одной зарядке вы сможете звонить и разговаривать при помощи гарнитуры до трех с половиной часов, а зарядное устройство продлит срок работы гарнитуры до 16 часов. В свою очередь, энергии для проигрывания музыки с активным шумоподавлением хватит на 4,5 часа или 20 часов с зарядным устройством. Эти данные показывают: на шумоподавление необходимо затрачивать меньше времени работы наушников, чем могло показаться изначально. Кроме того, время использования гарнитуры становится практически неограниченным, так как зарядный блок для гарнитуры легко взять с собой, а также ее можно заряжать с помощью смартфона или планшета.

Наушники, которые дополнят любой стиль

Наконец, стиль. Наш стиль больше не ограничивается только выбором обуви, брюк, нового осеннего пальто или яркого шарфа. Сегодня взгляды прохожих или друзей также обращаются к нашим умным устройствам – телефонам, часам, наушникам. Смартфон можно спрятать в карман, а часы – под рукавами, но гарнитура всегда видна и заметна, поэтому она должна быть стильной. И с этим вызовом Huawei FreeBuds Pro также легко справляется. Их дизайн элегантно обтекаемый, современный и утонченный, к тому же доступен в трех цветах – ледяное серебро с изысканным металлическим блеском, керамический белый и классический черный углерод. Остается только включить ваш любимый альбом или саундтрек и оценить внимание окружающих. Кстати, вишенка на торте: эти наушники за свои инновационные зеленые технологии получили экологический сертификат SGS первого класса. Это свидетельствует о том, что Huawei FreeBuds Pro готов занять лидирующие позиции в технологической отрасли в области экологических стандартов.

ФОТО: Publicitātes foto