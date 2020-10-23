Пт, 23.10.2020
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Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS

Финский "Йокерит" второй раз в сезоне ушёл на карантин

Янис Калниньш

ФОТО: DINAMO RIGA

Финский "Йокерит", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), во второй раз за сезон ушёл на карантин. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В пятницу КХЛ на своей официальной странице сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием "Йокерита" - против "Автомобилиста" и "Витязя".

Сообщается, что после возвращения с выезда "Йокерит" прошёл тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей.

Таким образом, команда из Хельсинки отправится на карантин второй раз в этом сезоне. В первый раз "Йокерит" соблюдал двухнедельный карантин в начале сентября.

В данный момент "Йокерит" с 21 очком занимает четвёртое место в Западной конференции.

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