Финский "Йокерит" второй раз в сезоне ушёл на карантин

В пятницу КХЛ на своей официальной странице сообщила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием "Йокерита" - против "Автомобилиста" и "Витязя".

Сообщается, что после возвращения с выезда "Йокерит" прошёл тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей.

Таким образом, команда из Хельсинки отправится на карантин второй раз в этом сезоне. В первый раз "Йокерит" соблюдал двухнедельный карантин в начале сентября.