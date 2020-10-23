Перевощиков: двое из трех заражаются Covid-19 на учебе, на работе или дома

Covid-19 снова показывает, что способен распространяться очень быстро, что не характерно для других инфекций, заявил специалист.

За последние семь дней в Латвии было зарегистрировано 1004 новых случая заражения, что на 44% больше, чем за соответствующий период до этого.

Специалист пояснил, что значительное увеличение количества выявленных случаев не связано с увеличением количества тестов, так как количество проведенных тестов увеличилось всего на 6%. При этом доля положительных тестов увеличилась с 2,4% до 3,2%, что, по мнению Перевощикова, является неблагоприятным сигналом того, что болезнь распространяется.

"Кривая стабильно идет вверх, колебаний нет", - сказал эпидемиолог, добавив, что по сравнению с другими странами Европы показатели Латвии все еще остаются низкими.

​Особенно неблагоприятным показателем специалисты оценивают значительный рост заболеваемости в Риге, превышающий средний уровень заболеваемости по Латвии. Если в Латвии в среднем 88,6 случая, то в Риге этот показатель - 115,9. "Это не очень хорошо, потому что мы знаем, что в Риге есть шанс более быстрого распространения инфекции", - сказал Перевощиков.

Еще одним неблагоприятным показателем является то, что болезнь все больше распространяется среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, сказал эксперт, добавив, что показатель смертности сегодня, 23 октября, достиг пика, который наблюдался весной.

Статистика последних дней по заболевшим показала, что из всех:

в 30% - местом заражения стали образовательные учреждения,

в 25% - домохозяйства,

в 14% - рабочие места.

Таким образом, двое из трех заболевших заразились или на учебе, или на работе, или дома от своего близкого.

Все больше людей не в состоянии назвать возможный источник инфекции, и это тоже плохо, сказал эксперт.

Отметим, что премьер-министр Кришьянис Кариньш, реагируя на такую ситуацию, призвал всех по возможности работать удаленно.