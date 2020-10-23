Кариньш: во время эпидемии Covid-19 госуправление должно работать удаленно

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в качестве одной из мер по ограничению пандемии назвал содействие удаленной работе в госуправлении и самоуправлениях.

С его точки зрения, те чиновники, чья работа не связана с очным обслуживанием людей, должны работать удаленно. Отдельного закона тут принимать не нужно, распоряжения в своих ведомствах могут отдать сами министры.

Кариньш назвал это предложение разумным, так как оно не окажет негативного экономического влияния.