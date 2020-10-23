Фото ⟩ В Stockmann уже открылась традиционная рождественская ярмарка

Базарчик открылся презентацией коллекции посуды художницы Элиты Патмалниеце и мастер-классом по тенденциям праздничного убранства и сервировки стола от представителя бренда Shishi.

Отмечается, что мероприятие проводилось в соответствии с эпидемиологическими требованиями, с индивидуальной рассадкой, а гости носили маски для лица, снимая их только во время перекуса или напитков.