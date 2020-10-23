Пт, 23.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ В Stockmann уже открылась традиционная рождественская ярмарка

Tirdziņš

ФОТО: Toms Norde

В универмаге Stockmann уже открылась традиционная рождественская ярмарка - здесь представлен декор, посуда, текстиль и аксессуары для создания праздничного настроения в доме.

Базарчик открылся презентацией коллекции посуды художницы Элиты Патмалниеце и мастер-классом по тенденциям праздничного убранства и сервировки стола от представителя бренда Shishi. 

Отмечается, что мероприятие проводилось в соответствии с эпидемиологическими требованиями, с индивидуальной рассадкой, а гости носили маски для лица, снимая их только во время перекуса или напитков.

Галерея: В Stockmann открылась традиционная рождественская ярмарка

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