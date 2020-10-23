Пт, 23.10.2020
К сожалению, мы видим и таких людей, которые высмеивают существование вируса, но надо понимать, что вирус не сортирует людей по возрасту, полу, религиозной принадлежности. Вирус ищет возможность передаться от одного человека другому. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Премьер обещает найти средства на расширение тестирования

Тестирование на коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Премьер-министр Кришьянис Кариньш обещает найти средства на увеличение количества тестов на Covid-19. 

Во время заседания правительства министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал коллег думать о том, какие решения правительство еще может принять для ограничения Covid-19. Он упомянул расширение тестирования и пропускной способности больниц, поинтересовавшись, нельзя ли изыскать средства на эти меры.

"У меня нет иллюзий, что в декабре мы победим Covid-19. Мы будем так жить еще пару месяцев. Главный вопрос в том, будет ли доступно медицинское обслуживание", - сказал министр.

Кариньш согласился с ним, добавив, что найти деньги на тесты будет несложно.

Последние новости

НАВЕРХ
Back