Премьер обещает найти средства на расширение тестирования

Во время заседания правительства министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал коллег думать о том, какие решения правительство еще может принять для ограничения Covid-19. Он упомянул расширение тестирования и пропускной способности больниц, поинтересовавшись, нельзя ли изыскать средства на эти меры.

"У меня нет иллюзий, что в декабре мы победим Covid-19. Мы будем так жить еще пару месяцев. Главный вопрос в том, будет ли доступно медицинское обслуживание", - сказал министр.