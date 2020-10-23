Пт, 23.10.2020
Конечно, все мы сейчас встревожены распространением Covid-19 и осваиваем новые ограничения, однако это не единственный риск для здоровья и жизни нас, наших близких и наших детей. Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS
Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS

Бой с Covid-19 и стремительные роды. Все, что вы могли пропустить 23 октября

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день! И немного материалов, чтобы отвлечься. 

Пятница, 23 октября.

Коронавирус:

  •  Covid-19 в Латвии констатирован еще у 250 человек, один умер. Он входил в возрастную группу от 55 до 60 лет.
  • Наибольшее количество зараженных в Риге - 112, в Даугавпилсе - 17, а в Лиепае и Екабпилсе - в каждом по 10.
  • Оплаченные государством тесты на Covid-19 - теперь только по направлению врача.
  • Без направления врача в одной из трех крупнейших лабораторий Латвии тест обойдется от 38,83 до 53 евро. 
  • Впредь самоизоляция не требуется при возвращении из четырех стран Европы: Греции, Финляндии, Эстонии и Норвегии.
  • Полеты закрыты в 5 стран: Ватикан, Андорру, Чехию, Бельгию и Нидерланды. Во Францию ​​пассажирские перевозки снова разрешены.
  • Новые меры против Covid-19: количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, на открытом воздухе - с 300 до 100.
  • В местах публичных мероприятий и оказания услуг допустимое количество людей уменьшено с 500 до 300.
  • Запрещены детские развлекательные мероприятия в торговых центрах, на катках, игровых площадках, аквапарках и парках батутов.
  • Высшие учебные заведения должны работать частично удаленно, т.е. очно - только практика. Школы пока не трогают. 
  • В церквях площадь на одного человека должна составлять не менее трех кв.м. Заполненность церквей не должна превышать 50%. 
  • Маски нужно носить в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах.
  • Тем, кто переболел Covid-19, впредь также будет необходимо носить маски.
  • Маски для лица не будут использоваться в местах, где их использование невозможно, таких как бассейны, аквапарки, сауны, а также в косметических местах, где проводятся процедуры для лица.
  • Перевощиков: двое из трех заражаются Covid-19 на учебе, на работе или дома. Работаем, по возможности удаленно. 
  • Тест министра Пуце на Covid-19 - отрицательный.
  • Covid-19: В Литве за сутки зарегистрировано 442 новых случая, в Эстонии - 53.
  • В США утверждено первое лекарство от Covid-19 - противоречиво оцениваемый противовирусный препарат "Ремдесивир".

Другие события дня

  • Женщина родила сына прямо у главного входа в Рижский роддом. Все закончилось хорошо. Стремительные роды. 
  • В ночь на воскресенье Латвия снова переводит часы - стрелки часов нужно перевести на час назад. Конца этому пока нет, в 2021 будет тоже самое.
  • Известна статья, по которой KNAB просит обвинить Кайминьша - о фальсификации бухгалтерских документов.
  • На неопределенное время закрывается одна из старейших гостиниц Риги - Metropole.
  • "Смешно. 100% ложь". Навальный ответил Путину на его слова о помощи. Он также добавил, что "сказанное еще раз убеждает" его в том, что "именно Путин заказчик этого покушения".
  • Производитель напитков Coca-Cola сообщил, что ликвидирует 200 брендов напитков или половину от имеющихся в распоряжении компании товарных знаков.
  • После запрета абортов в Польше начались протесты.
  • Финский "Йокерит" второй раз в сезоне ушёл на карантин.

Немного легких новостей отвлечься:

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