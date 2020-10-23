Бой с Covid-19 и стремительные роды. Все, что вы могли пропустить 23 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день! И немного материалов, чтобы отвлечься.
Пятница, 23 октября.
Коронавирус:
- Covid-19 в Латвии констатирован еще у 250 человек, один умер. Он входил в возрастную группу от 55 до 60 лет.
- Наибольшее количество зараженных в Риге - 112, в Даугавпилсе - 17, а в Лиепае и Екабпилсе - в каждом по 10.
- Оплаченные государством тесты на Covid-19 - теперь только по направлению врача.
- Без направления врача в одной из трех крупнейших лабораторий Латвии тест обойдется от 38,83 до 53 евро.
- Впредь самоизоляция не требуется при возвращении из четырех стран Европы: Греции, Финляндии, Эстонии и Норвегии.
- Полеты закрыты в 5 стран: Ватикан, Андорру, Чехию, Бельгию и Нидерланды. Во Францию пассажирские перевозки снова разрешены.
- Новые меры против Covid-19: количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, на открытом воздухе - с 300 до 100.
- В местах публичных мероприятий и оказания услуг допустимое количество людей уменьшено с 500 до 300.
- Запрещены детские развлекательные мероприятия в торговых центрах, на катках, игровых площадках, аквапарках и парках батутов.
- Высшие учебные заведения должны работать частично удаленно, т.е. очно - только практика. Школы пока не трогают.
- В церквях площадь на одного человека должна составлять не менее трех кв.м. Заполненность церквей не должна превышать 50%.
- Маски нужно носить в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах.
- Тем, кто переболел Covid-19, впредь также будет необходимо носить маски.
- Маски для лица не будут использоваться в местах, где их использование невозможно, таких как бассейны, аквапарки, сауны, а также в косметических местах, где проводятся процедуры для лица.
- Перевощиков: двое из трех заражаются Covid-19 на учебе, на работе или дома. Работаем, по возможности удаленно.
- Тест министра Пуце на Covid-19 - отрицательный.
- Covid-19: В Литве за сутки зарегистрировано 442 новых случая, в Эстонии - 53.
- В США утверждено первое лекарство от Covid-19 - противоречиво оцениваемый противовирусный препарат "Ремдесивир".
Другие события дня
- Женщина родила сына прямо у главного входа в Рижский роддом. Все закончилось хорошо. Стремительные роды.
- В ночь на воскресенье Латвия снова переводит часы - стрелки часов нужно перевести на час назад. Конца этому пока нет, в 2021 будет тоже самое.
- Известна статья, по которой KNAB просит обвинить Кайминьша - о фальсификации бухгалтерских документов.
- На неопределенное время закрывается одна из старейших гостиниц Риги - Metropole.
- "Смешно. 100% ложь". Навальный ответил Путину на его слова о помощи. Он также добавил, что "сказанное еще раз убеждает" его в том, что "именно Путин заказчик этого покушения".
- Производитель напитков Coca-Cola сообщил, что ликвидирует 200 брендов напитков или половину от имеющихся в распоряжении компании товарных знаков.
- После запрета абортов в Польше начались протесты.
- Финский "Йокерит" второй раз в сезоне ушёл на карантин.
Немного легких новостей отвлечься:
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