Лукашенко отменил митинг в свою поддержку. В воскресенье - срок "народного ультиматума"

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Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку. Власти планировали собрать 300 тысяч человек.

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Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку

Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга. По его словам, на этот митинг со всей страны "выразили желание прибыть большое количество людей – порядка 250-300 тысяч", но его "волнует" вопрос обеспечения безопасности.

"Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: "Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? – сказал он. – Поэтому мое мнение на сегодняшний день – нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся".

Белорусская служба "Радио Свобода" ранее сообщила, что власти Беларуси собирают людей по всей стране, чтобы провести 25 октября проправительственный митинг. В этот день, как ранее сказала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, участники акций протеста должны объявить Александру Лукашенко "народный ультиматум"​.

До 25 октября режим должен выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

Светлана Тихановская указала, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы", а 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Она также призвала силовиков до 25 октября "перейти на сторону народа".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 23.10.2020