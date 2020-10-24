Сб, 24.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Видео ⟩ airBaltic 25! Работники послали позитивное приветствие всему миру

ФОТО: airBaltic

В честь 25-летия с начала коммерческой деятельности латвийской авиакомпании airBaltic работники авиакомпании в искреннем видеосюжете посылают позитивное приветствие всему миру.

Главная идея видео – показать то, что праздновать значимые достижения важно, как и продемонстрировать стойкость команды независимо от обстоятельств. airBaltic выражает благодарность каждому, кто в течение последних 25 лет поддерживал предприятие. 

Главные герои видеоклипа – это работники airBaltic, аэропорта Rīga и предприятия Havas, оркестр Auseklītis и самолет Airbus A220-300.

Видео снято рекламным агентством WRONG в сотрудничестве со студией фильмов Steve Spencer.

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