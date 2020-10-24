Видео ⟩ airBaltic 25! Работники послали позитивное приветствие всему миру

В честь 25-летия с начала коммерческой деятельности латвийской авиакомпании airBaltic работники авиакомпании в искреннем видеосюжете посылают позитивное приветствие всему миру.
Главная идея видео – показать то, что праздновать значимые достижения важно, как и продемонстрировать стойкость команды независимо от обстоятельств. airBaltic выражает благодарность каждому, кто в течение последних 25 лет поддерживал предприятие.
Главные герои видеоклипа – это работники airBaltic, аэропорта Rīga и предприятия Havas, оркестр Auseklītis и самолет Airbus A220-300.
Видео снято рекламным агентством WRONG в сотрудничестве со студией фильмов Steve Spencer.