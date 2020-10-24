В Грозном после матча избили футбольного судью. Что об этом известно

Что узнали СМИ

Первой об этом сообщила газета "Спорт-экспресс". Головко "был подвергнут физическому воздействию со стороны неустановленных лиц", написало издание, ссылаясь на свой источник.

Газета процитировала протокол матча, который есть в распоряжении редакции: "После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину".

"Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы", - говорится также, по данным "Спорт-экспресса", в протоколе.

Матч закончился нулевой ничьей. При этом молодежный "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице молодежного первенства, а грозненский "Ахмат" - третье.

Что заявили в РПЛ

Российская премьер-лига подтвердила сообщение о нападении на арбитра. Там заявили, что на судью напал представитель грозненского клуба.

"По окончании матча молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак" (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов", - говорится в заявлении РПЛ.

В РПЛ "решительно осудили" нападение на судью Головко и пообещали провести "тщательное разбирательство", по итогам которого виновные "понесут наказание".

Судя по записи матча, избиение судьи могло стать следствием потасовки, которая случилась в конце игры - за минуту до финального свистка арбитр показал желтую карточку выбежавшему на поле представителю "Ахмата", пишет РБК.

Что сказали в Грозном

В "Ахмате" в свою очередь заявили, что на арбитра напал зритель.

"Выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона", - говорится в сообщении на сайте "Ахмата".

"Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание", - пообещали в "Ахмате".

Клуб принес извинения Богдану Головко, а также болельщикам и участникам матча.

Футбольные скандалы в Чечне

Это не первый скандал, случившийся на футбольной арене в столице Чечни.

Самый известный произошел в 2013 году. Тогда грозненский клуб еще назывался "Терек", а инцидент произошел на 87-й минуте матча с "Рубином". После удаления с поля капитана "Терека" Ризвана Уциева над стадионом неожиданно раздался возглас: "Судья продажная! Козел ты!"

Позже выяснилось, что кричал глава Чечни Рамзан Кадыров, он признал это и принес извинения футбольной общественности за то, что "не сдержался и дал волю эмоциям". Кадыров при этом говорил, что перед арбитром Михаилом Вилковым извиняться не будет "ни в коем случае".

"Терек" тогда наказали тем, что следующий матч грозненскому клубу пришлось играть на нейтральном поле. Выкрики в микрофон на матчах в Грозном звучали и впоследствии.

Например, в 2019 году матч "Спартак" - "Ахмат" в Грозном 11 августа закончился скандалом и публичным оскорблением арбитра. Гости одержали победу со счетом 3:1. К концу матча игрок чеченской команды получил вторую желтую карточку. В этот момент из динамиков раздалось:: "Ассаламу Алейкум!"

Фанаты хором ответили на приветствие, после чего по громкой связи прозвучало оскорбление в адрес судьи - арбитра вновь назвали "козлом". Ответственность на себя взял пресс-секретарь "Ахмата" Ризван Эдильсултанов. Он сказал, что, заскочил в комментаторскую кабину и выхватил микрофон, не совладав с эмоциями. За это его уволили.

В 2013 году боковой арбитр Муса Кадыров, который обслуживал матч молодежных составов "Терека" и пермского "Амкара", избил 18-летнего футболиста пермского клуба Илью Кричмара.