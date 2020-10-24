Срок "народного ультиматума" Тихановской истекает. Что будет дальше?

Срок так называемого "народного ультиматума", предъявленного белорусской власти одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской, истекает 25 октября. 13 октября Тихановская потребовала от Александра Лукашенко не позднее этой даты объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

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DW поговорила с редактором онлайн-издания Belarus-Analysen в Университете Бремена Ольгой Дрындовой о возможных сценариях развития ситуации в Беларуси после истечения срока ультиматума.

Deutsche Welle: Ольга, как вы думаете, зачем Светлана Тихановская выдвигала этот ультиматум? Ведь изложенные в нем требования - например, уход Александра Лукашенко с поста президента - кажутся не совсем реалистичными?

Ольга Дрындова: Думаю, выдвижение ультиматума было связано с несколькими факторами. Мы видим, что после двух месяцев протестов ситуация зашла в тупик. С одной стороны, власти никак не могут остановить протесты, даже используя беспрецедентные репрессии. С другой стороны, белорусы, конечно же, устают от протестов, ведь они никогда раньше не участвовали в такой масштабной акции.

Кроме того, динамика может потеряться и с наступлением темного и холодного времени года. А такие резкие высказывания, как те, что содержатся в ультиматуме Тихановской, повышают интерес людей к протестам. С другой стороны, ультиматум мог стать реакцией команды Тихановской на специфический визит Лукашенко в СИЗО КГБ. Возможно, в этом визите увидели его слабость и решили еще больше надавить.

- О каких сценариях развития событий после 25 октября можно говорить?

- Очень сложно говорить о каких-то сценариях. Шансы, что Лукашенко как-то отреагирует на этот ультиматум, сводятся почти к нулю. С другой стороны, вероятность всеобщей забастовки, как мне кажется, на сегодняшний день тоже не очень велика. На первой неделе после выборов мы видели попытки рабочих бастовать несколько дней. Однако национальной забастовки тогда не получилось. На людей начали давить, да и опыта участия в забастовках у белорусов не так много. Думаю, после 25 октября мы все-таки увидим какие-то попытки бастовать - возможно, на отдельных предприятиях или в отдельных цехах. Но нельзя быть уверенным в том, что эта акция примет какой-то всеобщий, национальный характер.