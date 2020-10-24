Сб, 24.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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  • Еще 27 человек попали в больницы с Covid-19, всего - 127. Как много еще смогут принять больницы?

Еще 27 человек попали в больницы с Covid-19, всего - 127. Как много еще смогут принять больницы?
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Иллюстративное фото

ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

За последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 127 человек, что в очередной раз побило рекорд с начала пандемии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 119 пациентов в средне-тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в больницах лечились 322 заразившихся коронавирусом - это и выздоровевшие, и умершие.

Как сообщалось, вчера в Латвии было зарегистрировано 259 новых случаев Covid-19, четыре человека умерли.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.

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