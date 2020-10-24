Еще 27 человек попали в больницы с Covid-19, всего - 127. Как много еще смогут принять больницы?
За последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 127 человек, что в очередной раз побило рекорд с начала пандемии, сообщает Национальная служба здравоохранения.
У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 119 пациентов в средне-тяжелом состоянии.
Всего за время пандемии в больницах лечились 322 заразившихся коронавирусом - это и выздоровевшие, и умершие.
Как сообщалось, вчера в Латвии было зарегистрировано 259 новых случаев Covid-19, четыре человека умерли.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.