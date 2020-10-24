Covid-19: В Литве 474 новых случая, в Эстонии - 52

Литва

Такое большое число выявленных случаев Covid-19 в Литве с начала пандемии зафиксировано впервые.

В Литве за прошедшие сутки от Covid-19 скончались три человека, а общее число умерших от нового коронавируса людей достигло 129 человек. В общей сложности болезнь с начала пандемии в Литве была диагностирована у 9578 человек.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, на 24 октября кумулятивная заболеваемость Covid-19 за последние 14 дней в стране составляет 129,4 случая на 100 тыс. человек. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), этот показатель составляет 119,7.

Эстония

В свою очередь в Эстонии в пятницу заражение "Covid-19" было констатировано у 52 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4351. С начала пандемии от нового коронавируса в Эстонии скончались 73 человека. За прошедшие сутки с таким диагнозом в Эстонии никто не умер.