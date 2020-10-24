Covid-19 констатирован еще у 259 человек, четверо умерли
В пятницу, 23 октября в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19 - это новый суточный максимум, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Четверо больных умерли, что также является наибольшим количеством скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в Латвии.
Один из умерших входил в возрастную группу от 45 до 50, трое других - от 80 до 90 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 54 человека с Covid-19.
В пятницу сделано 5632 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4.6%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.
За последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 127 человек, что в очередной раз побило рекорд с начала пандемии, сообщает Национальная служба здравоохранения.
У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 119 пациентов в средне-тяжелом состоянии.
Всего за время пандемии в больницах лечились 322 заразившихся коронавирусом - это и выздоровевшие, и умершие.
С начала пандемии Covid-19 был подтвержден у 4467 человек. В целом выздоровели 1357 человек.
Как сообщила агентству LЕТА представитель SPKC Илзе Арая, большая часть новых случаев Covid-19 связана с ранее выявленными очагами заражения, например, с очагами Covid-19 в Вецпиебалге, Дундаге и Даугавпилсе.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.
"В горячих дискуссиях о тестах, масках, ограничениях и возможностях потерялось самое главное. Мы сможем сдержать эту вспышку, только если подавляющее большинство членов общества будет придерживаться правил социального и физического дистанцирования", - прокомментировал ситуацию главный инфектолог Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис.