В случае закрытия границ домашние игры рижского "Динамо" пройдут в России

Заболеваемость Covid-19 после возвращения из Беларуси подтвердили у 13 человек, связанных с рижским "Динамо". В результате чего "динамовцы" смогут вернуться на площадку, начиная с 25-26 октября.

Это был второй раз, когда в рядах клуба было диагностировано большое количество заболевших Covid-19. Закрытие границ уже происходило весной, но в случае, если это повторится, КХЛ предложит "Динамо" и "Йокериту" провести домашние игры в России.

"Мы надеемся, что этого не произойдёт, либо нам удастся договориться об исключения для лиги, подобного тому, которое сейчас действует в Казахстане. Как вы знаете, границы там снова закрыты, однако согласно протоколу межведомственной комиссии Республики "Барыс" имеет возможность выезжать на гостевые матчи, а другие команды - приезжать в Казахстан. Естественно, соблюдая все меры безопасности", - сказал Морозов.

"Если же предположить худший сценарий, а его мы тоже вынуждены учесть и проработать, будем искать варианты арен на территории России, где "Динамо" Рига и "Йокерит" смогут проводить домашние матчи", - заявил президент КХЛ.

Морозов также подчеркнул, что лига не рассматривала сценарий приостановки чемпионата на короткое время. Планов по сокращению календаря также не было, хотя в нескольких клубах КХЛ уже был диагностирован Covid-19.

"По состоянию на четверг, 22 октября, в лиге было 75 человек, инфицированных Covid-19. Однако эта цифра включает в себя не только игроков, но и всех, кого тестируют лаборатории-партнёры КХЛ – тренеров, обслуживающий персонал и сотрудников клубов. Выздоровели на данный момент 322 человека. Вариант временной приостановки сезона не рассматривается", - приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Президент лиги также подчеркнул, что ни у одной из команд нет никаких оснований для того, чтобы не ехать в Беларусь, где уже более двух месяцев идут протесты против фальсификации президентских выборов. Он отметил, что минское "Динамо" со своей стороны делает всё возможное, чтобы принимать гостей и проводить игры в безопасной обстановке.