Рижское "Динамо" пополнят вратарь из России и канадец латвийского происхождения

Заболевание Covid-19 после возвращения из Беларуси подтвердили у 13 человек, связанных с рижским "Динамо", в результате чего "динамовцы" смогут вернуться на лед с 25-26 октября.

В пятницу, 23 октября, команда объявила, что ее ряды пополнит 32-летний Лазушин, ранее игравший в ярославском "Локомотиве", новокузнецком "Металлурге", московском "Динамо", тольяттинской "Ладе" и пекинской "Красной звезде Кунуна".

В прошлом сезоне голкипер "Локомотива" провел 25 матчей, в которых набирал в среднем 2,07 шайбы, показывая 92,7% результативности.

Также к "Динамо" на испытательный срок присоединился Левин, 21-летний канадец латвийского происхождения с израильским паспортом. Отец нападающего - латыш, когда-то игравший в футбол. По этой причине отец Левина переехал в Израиль, но позже женился на гражданке России.

Сам Левин с 12 лет живет в Канаде и последние пять сезонов провел в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).

Нападающий "Садбери Вулвз" в прошлом сезоне забил 27 голов и 46 передач в 57 играх, завершив свой лучший сезон в OHL.

С семью очками в 13 играх, "Динамо" занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и является самым слабым игроком в лиге.

Ранее сообщалось, что во время первого инфицирования, Covid-19 заболели девять хоккеистов и два сотрудника команды.