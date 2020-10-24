Рижское "Динамо" пополнят вратарь из России и канадец латвийского происхождения

Команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижское "Динамо" в пятницу, 23 октября, пополнила свои ряды вратарём Александром Лазушиным, а с нападающим Давидом Левиным подписала контракт с проверочным сроком.
Заболевание Covid-19 после возвращения из Беларуси подтвердили у 13 человек, связанных с рижским "Динамо", в результате чего "динамовцы" смогут вернуться на лед с 25-26 октября.
В пятницу, 23 октября, команда объявила, что ее ряды пополнит 32-летний Лазушин, ранее игравший в ярославском "Локомотиве", новокузнецком "Металлурге", московском "Динамо", тольяттинской "Ладе" и пекинской "Красной звезде Кунуна".
В прошлом сезоне голкипер "Локомотива" провел 25 матчей, в которых набирал в среднем 2,07 шайбы, показывая 92,7% результативности.
Сам Левин с 12 лет живет в Канаде и последние пять сезонов провел в Хоккейной лиге Онтарио (OHL).
Нападающий "Садбери Вулвз" в прошлом сезоне забил 27 голов и 46 передач в 57 играх, завершив свой лучший сезон в OHL.
С семью очками в 13 играх, "Динамо" занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и является самым слабым игроком в лиге.
Ранее сообщалось, что во время первого инфицирования, Covid-19 заболели девять хоккеистов и два сотрудника команды.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло предпоследнее место в Западной конференции и во всей лиге, шестой год подряд не попав в плей-офф Кубка Гагарина.