Сб, 24.10.2020
Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин
Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Самоизоляция и регулярные перевозки: новые правила для путешественников

Пассажиры в аэропорту "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

С сегодняшнего дня, 24 октября, самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из Финляндии, Норвегии, Эстонии и Греции, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В настоящее время порог для самоизоляции устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии, который составляет 82,7 случая на 100 тыс. населения.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 249,8, и это означает, что регулярные пассажирские перевозки не совершаются из стран, где этот показатель превышает 499,6 на 100 000 жителей. Это Андорра, Ватикан, Чехия, Нидерланды и Бельгия. Снова будут разрешены регулярные пассажирские перевозки во Францию.

Что касается стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании, то не нужно соблюдать самоизоляцию при возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

 

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