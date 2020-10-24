Самоизоляция и регулярные перевозки: новые правила для путешественников

В настоящее время порог для самоизоляции устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии, который составляет 82,7 случая на 100 тыс. населения.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 249,8, и это означает, что регулярные пассажирские перевозки не совершаются из стран, где этот показатель превышает 499,6 на 100 000 жителей. Это Андорра, Ватикан, Чехия, Нидерланды и Бельгия. Снова будут разрешены регулярные пассажирские перевозки во Францию.