Фото ⟩ Номинант на премию "Латвийская архитектура 2020" - Hanzas perons

Одним из номинантов в категории "Реставрация" стал Hanzas perons - здание бывшего склада Рижской товарной станции на территории квартала New Hanza, на углу улиц Пулквежа Бриежа и Ханзас, реконструированное по проекту, предложенному Лиепиней. Видение реконструкции здания включало сохранение его исторического облика и восстановление промышленного характера места, например - в дизайне использовались рельсовые секции.

Проект предусматривал остекление бывшего склада станции по периметру, а также создание новой конструкции крыши. Функции генерального подрядчика проекта выполняет SIA Pillar Contractor.

Фото: Культурно-развлекательный центр Hanzas perons

Остекление в юго-восточной, южной и юго-западной части с наружной стороны имеет двойной фасад - облицовку вертикальными досками, создающую затенение, а на западном фасаде, в сторону улицы Пулквежа Бриежа, перед остеклением установлены раздвижные щиты из досок, одновременно создающие затенение и эстетически продолжающие тему железнодорожной инфраструктуры.

Существующие деревянные и металлические конструкции кровли были сохранены одновременно как декоративный элемент, а также как несущая конструкция, в которой можно разместить выставочные произведения искусства и оборудование для мероприятий.

Hanzas perons с доступной публике площадью в 2800 квадратных метров, включая большой зал площадью 1230 квадратных метров, задуман как многофункциональный культурный центр, который может использоваться как концертный зал на 1100 мест, так и как художественная и выставочная галерея или место проведения корпоративных мероприятий.

Hanzas perons - здание с историей

Бывшее складское здание Рижской товарной станции на территории New Hanza было возрождено как концертный зал, площадка для культурных, художественных, музыкальных и других мероприятий. Сочетая более чем 100-летнюю историю здания с современным подходом к повседневным процессам, оно стало эффективным и функциональным пространством для удобной организации и проведения мероприятий.

После реконструкции здание сохранило свой исторический облик, стало еще одним свидетельством быстрого промышленного развития города, и в своей новой форме превратилось в важный культурный центр в столице.

Фото: Рождественское воскресенье в Hanzas perons

Hanzas Perons - это место, где художники могут встретиться со своими слушателями и зрителями, творческие умы - реализовать свои идеи, а любители культуры - открыть для себя новые таланты и встретиться с уже известными художниками.

Включив историческое здание в остекленную раму, Hanzas Perons стал образцом архитектуры, в которой свидетельства индустриального прошлого органично сочетаются с современностью. Внутреннее убранство здания полностью сохраняет облик склада, состоя из 100-летних кирпичных стен, деревянных балок и оригинальных деревянных дверей, которые когда-то служили воротами к товарной станции.

Первоначально на месте Hanzas perons находились городские пастбища. В 1903 году для сообщения с Саркандаугавой была проложена уличная железнодорожная линия Берег Даугавы - Саркандаугава, расширив таким образом I и II дамбы Ганибу. Рядом с нынешней дамбой была проложена железная дорога - ветка нынешней линии Чиекуркалнс-Рига-Краста и Товарная станция Рижского железнодорожного узла.

В 1903 году здесь было построено складское здание Рижского товарной станции, которое действовало до 2009 года. Товарный склад на пересечении улиц Пулквежа Бриежа и Ханзас - единственное сохранившееся здание на территории бывшей Рижской товарной станции.

В 2017 году началась реконструкция, которая продлилась до августа 2019 года. Изначально здание планировалось открыть в конце 2018 года и приурочить к столетию латвийского государства, однако в связи с ликвидацией ABLV Bank работы затянулись. Hanzas perons открылся для посетителей 17 августа 2019 года.

Общая стоимость проекта реконструкции Hanzas perona составила около 11 миллионов евро, включая стоимость всех инфраструктурных и инженерных коммуникаций.

Видео: Pillar Latvia