Футбол с Владимиром Ивановым: Простые задачки для лидеров в Риге и курземская битва за еврошанс в Вентспилсе

Итак, безоговорочный лидер чемпионата страны "Рига" принимает "Даугавпилс", который только недавно смог возвратить себе вкус победы, на выезде в предыдущем туре обыграв "Метту". Но, по правде говоря, на второй такой подвиг двинчан точно не хватит. Хотя бы потому, что "Ригу" Михаила Конева уже не остановить (серия из пяти побед подряд - не случайность) и в таких поединках действующий чемпион точно не будет играть в поддавки, тем более после того, что случилось на этой неделе с нашей сильнейшей командой в четвертьфинале Кубка Латвии (болезненное поражение от РФШ - 2:3).

Так что это как раз тот случай, когда выражение "попасть под горячую руку" - более чем актуально и ничего хорошего на стадионе "Сконто" гостям не сулит. В нынешнем сезоне "Рига" и "Даугавпилс" играли дважды и оба раза рижане были сильнее - 3:1 и 1:0. А это еще один аргумент в пользу того, что у хозяев поля в тот день на руках будут все козыри.

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Сейчас у "Риги" - 60 очков, у идущей следом РФШ - 51 при игре в запасе (прерванный в предыдущем туре в середине второго тайма матч "Лиепая" - РФШ при счете 1:0 в пользу курземцев из-за перебоев с электричеством на местном стадионе "Даугава" решено переиграть 25 ноября с первой минуты со счета 0:0). И что-то мне подсказывает, что девятиочковый отрыв чемпиона от своего главного конкурента сохранится и после этого тура.

На данный момент такая "Елгава", лишившаяся сразу несколько своих лидеров, команде Виктора Мороза точно не соперник (в отличие от "Елгавы", руководство РФШ поспешило продлить соглашения на следующий сезон со своми лидерами - Дарко Лемаичем, Артуром Зюзиным, Владиславом Сорокиным, Александром Соловьевым и Виталием Ягодинским). Так что на стадионе "Аркадия" латвийский болельщик вправе ожидать не только вполне логичной победы столичного клуба, но и града голов, особенно в исполнении разыгравшегося в последнее время лучшего ассистента чемпионата Дарко Лемаича. Пока что "Елгава" в нынешнем сезоне не просто не может взять хотя бы очко у РФШ, но даже забить мяч (0:1 и 0:4).

Матч "Тукумс" - "Метта" важен прежде всего для гостей. Команда Андриса Рихертса и в этом сезоне наглядно демонстрирует, что для нее турнирное положение - не важно, все это второстепенно, что у нее другие задачи.

Например, в приоритете для "Метты" - это наигрывать молодежь и щекотать нервы в переигровках (за право выступать и в следующем сезоне в "Вирслиге", команда, занявшая девятое место, поспорит с вице-чемпионом из первой лиги).