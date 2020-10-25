Футбол с Владимиром Ивановым: Простые задачки для лидеров в Риге и курземская битва за еврошанс в Вентспилсе

В 23-м туре футбольной "Вирслиги", а это пять матчей нон-стоп в один день, не все могут расслабиться. Да, у лидеров чемпионата "Риги" и РФШ, будем откровенны, вроде как намечаются проходые игры, домашние, при этом не с самыми сильными оппонентами в лице "Даугавпилса" и "Елгавы" соответственно. Вот почему все внимание в предстоящее воскресенье, 25 октября, вновь будет приковано к борьбе за еврокубковую зону. С этой точки зрения куда симпатичнее на финише сезона представляются матчи в Валмиере и Вентспилсе.
Итак, безоговорочный лидер чемпионата страны "Рига" принимает "Даугавпилс", который только недавно смог возвратить себе вкус победы, на выезде в предыдущем туре обыграв "Метту". Но, по правде говоря, на второй такой подвиг двинчан точно не хватит. Хотя бы потому, что "Ригу" Михаила Конева уже не остановить (серия из пяти побед подряд - не случайность) и в таких поединках действующий чемпион точно не будет играть в поддавки, тем более после того, что случилось на этой неделе с нашей сильнейшей командой в четвертьфинале Кубка Латвии (болезненное поражение от РФШ - 2:3).
Так что это как раз тот случай, когда выражение "попасть под горячую руку" - более чем актуально и ничего хорошего на стадионе "Сконто" гостям не сулит. В нынешнем сезоне "Рига" и "Даугавпилс" играли дважды и оба раза рижане были сильнее - 3:1 и 1:0. А это еще один аргумент в пользу того, что у хозяев поля в тот день на руках будут все козыри.
Сейчас у "Риги" - 60 очков, у идущей следом РФШ - 51 при игре в запасе (прерванный в предыдущем туре в середине второго тайма матч "Лиепая" - РФШ при счете 1:0 в пользу курземцев из-за перебоев с электричеством на местном стадионе "Даугава" решено переиграть 25 ноября с первой минуты со счета 0:0). И что-то мне подсказывает, что девятиочковый отрыв чемпиона от своего главного конкурента сохранится и после этого тура.
На данный момент такая "Елгава", лишившаяся сразу несколько своих лидеров, команде Виктора Мороза точно не соперник (в отличие от "Елгавы", руководство РФШ поспешило продлить соглашения на следующий сезон со своми лидерами - Дарко Лемаичем, Артуром Зюзиным, Владиславом Сорокиным, Александром Соловьевым и Виталием Ягодинским). Так что на стадионе "Аркадия" латвийский болельщик вправе ожидать не только вполне логичной победы столичного клуба, но и града голов, особенно в исполнении разыгравшегося в последнее время лучшего ассистента чемпионата Дарко Лемаича. Пока что "Елгава" в нынешнем сезоне не просто не может взять хотя бы очко у РФШ, но даже забить мяч (0:1 и 0:4).
Например, в приоритете для "Метты" - это наигрывать молодежь и щекотать нервы в переигровках (за право выступать и в следующем сезоне в "Вирслиге", команда, занявшая девятое место, поспорит с вице-чемпионом из первой лиги).
Судя по всему, и этот сезон не станет исключением. В третьем круге "Метта" мертвым грузом идет на дно - 16 очков после 22 игр для этой команды, кажется, норма. Как и то, что сейчас она имеет за плечами плачевную серию из семи поражений в последних восьми матчах. В общем, тут нет ничего нового - дебютант высшей лиги "Тукумс" сейчас просто пытается спасти свою честь, "Метта" - сымитировать борьбу за восьмую строчку в турнирной таблице (у идушего впереди "Даугавпилса" на три балла больше - 19 против 16).
Ну а что касатеся самого главного сейчас с турнирной точки зрения, то в "еврокубковом котле" 23-го тура будут вариться четыре коллектива. В матче "Валмиера" - "Спартак" фаворитом, несомненно, является команда Тамаза Пертии, которая уверенно продолжает защищать свои притязания на третье место, набрав 39 очков.
По большому счету, этот матч на поле Олимпийского центра "Видземе" - самая последняя возможность для юрмалчан зацепиться за призрачный шанс подняться по итогам сезона хотя бы на четвертое место. Сейчас у "Спартака" 28 очков и шестая позиция, так что даже ничья в воскресенье никак не устроит эту команду. Только победа! Но сделать это будет нелегко при том, что руководство "Спартака" налево и направо продолжает раздавать своих лучших легионеров в аренды (вместе с латвийскими игроками таковых у клуба уже значатся восемь человек), так что говорить о том, что команда и в третьем круге остается конкурентоспособной, увы, не приходится (в этой игре из-за перебора желтых карточек "Спартаку" не смогут помочь Опара и Ричардс).
Об этом же говорят и результаты подопечных Алексея Еременко в последних встречах - три поражения кряду и четыре в послених пяти матчах. Не помогает даже тут и прыть одного из лучших бомбардиров сезона, капитана команды Неманьи Белаковича (13 голов). Единственное, о чем можно говорить с некоторой долей уверенности - этот матч также обещает быть богатым на голы (в первом круге в Валмиере команды сыграли вничью - 2:2, во втором в Юрмале победили гости - 3:2).
Обе команды остаются главными претендентами как минимум на четвертое место, обе сейчас, как говорится, на волне (на днях курземские клубы синхронно вышли в полуфинал Кубка Латвии), а значит мы вправе ожидать большой битвы. Встречаются соседи по турнирной таблице с неослабевающими амбмициями - у идущего на четвертом месте "Вентспилса" 34 очка, на пятом пока находится "Лиепая" с 29 очками и игрой в запасе. Чувствуете интригу?
И еще для затравки - в составе хозяев поля из-за дисквалификации будут отсутствовать основные игроки команды Даниил Улимбашев и Георгий Рехвиашвили. Более чем уверен, что гости постараются наконец-то взять три очка в противостоянии со своим непримеримым оппонентом (в этом сезоне - 1:2 и 1:1). И факт того, где именно будет проходить эта игра, уже не имеет столь принципиального значения. У "Лиепаи", кстати, осенью со статистикой все в порядке - пять побед в последних шести встречах, да и лидер команды Артур Карашаускас поймал кураж. Но и "желто-синие" стабилизировали свою игру. Это курземское дерби, и уже это говорит само за себя.