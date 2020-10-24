Мэр Екабпилса: распространение Covid-19 в городе начинает выходить из-под контроля

Крапс отметил, что вспышка болезни связана с Абельской основной школой, где многие жители города работают или учатся. Ситуация особенно ухудшилась за последние две недели, и на данный момент в Екабпилсе и прилегающих районах выявлено 70 инфицированных Covid-19 человек, 47 из них проживают в самом городе.

По словам Крапса, распространение Covid-19 начинает выходить из-под контроля. Он отметил, что случаи Covid-19 зарегистрированы в школах, больнице и других местах. В больнице от некоего пациента заразились несколько врачей, однако, цепочка распространения вируса была выявлена и все вовлеченные лица отправлены на карантин. Больница продолжает уход за пациентами.

После обсуждения сложившейся ситуации с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) было принято решение ввести отдельные ограничительные меры, а также провести обширное тестирование жителей.

Исполнительный директор думы Гунтар Гогулис пояснил, что цель тестирования - выявить инфицированных людей, у которых течение болезни протекает бессимптомно, и изолировать их на 10 дней, чтобы сдержать распространение вируса.

По рекомендации SPKC, обширно тестировать будут три группы - школьников и учителей, социальных работников и полицейских. К особой группе риска отнесены также находящиеся в пансионате Jaunamuiža люди. В понедельник и вторник представители этих групп должны будут сдать анализ слюны, результаты самоуправление надеется получить уже в среду.

В понедельник, 26 октября, школы возобновят обучение по утвержденному государством плану - учащиеся младших классов будут заниматься очно, а старших- удаленно. Во всех учебных заведениях, в том числе в спортивных и художественных школах, будут проведены тесты на Covid-19 по образцам слюны. В детских садах тестирование проводится не будет, так как там ситуация является стабильной.

При этом введены и новые ограничения. В городе отменены публичные мероприятия, в ледовом дворце не будет проходить никаких занятий. Работа самоуправления будет осуществляться максимально удаленно. 8