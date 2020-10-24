Сб, 24.10.2020
Моя миссия - быть хорошим человеком и вдохновлять других быть хорошими людьми. Эдгар Fresh, YouTube-блогер
Эдгар Fresh, YouTube-блогер

На Закюсале поймали лося: он добрался до туда по железнодорожному мосту

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В субботу, 24 октября, в леса на Лиепайской стороне привезли лося, который до этого добрался до Закюсалы через Гризинькалнс и Рижский центральный вокзал, а затем был замечен плавающим в Даугаве у Луцавсалы.

LTV сообщает, что лось, которому удалось сбежать несколько дней назад, на этот раз не ускользнул от службы спасения. Его схватили на Закюсале, сейчас его увезли в лес недалеко от Лиепаи.

Как уже сообщалось, во вторник, 20 октября, около 8:20 в полицию поступила информация о том, что лось находится в парке Гризинькалнс и движется в сторону центра. Позже животное было замечено бегущим по Железнодорожному мосту.

Полиция следовала за ним и пыталась поймать его на Закюсале, но сначала потерпела неудачу.

Последние новости

НАВЕРХ
Back