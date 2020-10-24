Сб, 24.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и его окрестностях

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из 259 новых случаев Covid-19, выявленных в Латвии в пятницу, 23 октября, 108 зарегистрированы в Риге.

Общее количество заболевших в Риге за последние две недели достигло 873 человек. Вчера в Даугавпилсе было выявлено 25 новых случаев заболевания Covid-19, а общее количество активных случаев достигло 163.

Десять новых случаев заболевания зарегистрированы также в близлежащих муниципалитетах - Краславском и Даугавпилсском краях.

Вчера в Аглоне было зарегистрировано восемь новых случаев Covid-19, в Екабпилсе - семь, а в Лиепайском, Стопиньском и Мадонском краях - по пять новых случаев. Болезнь вернулась также в Вентспилсский, Гулбенский, Вараклянийский и Балвский края, но там не более пяти заболевших.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19 - это новый суточный максимум, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Четверо больных умерли, что также является наибольшим количеством скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в Латвии.

Один из умерших входил в возрастную группу от 45 до 50, трое других - от 80 до 90 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 54 человека с Covid-19.

В пятницу, 23 октября, сделано 5632 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4.6%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

За последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 127 человек, что в очередной раз побило рекорд с начала пандемии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 119 пациентов в средне-тяжелом состоянии.

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