Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и его окрестностях

Общее количество заболевших в Риге за последние две недели достигло 873 человек. Вчера в Даугавпилсе было выявлено 25 новых случаев заболевания Covid-19, а общее количество активных случаев достигло 163.

Десять новых случаев заболевания зарегистрированы также в близлежащих муниципалитетах - Краславском и Даугавпилсском краях.

Вчера в Аглоне было зарегистрировано восемь новых случаев Covid-19, в Екабпилсе - семь, а в Лиепайском, Стопиньском и Мадонском краях - по пять новых случаев. Болезнь вернулась также в Вентспилсский, Гулбенский, Вараклянийский и Балвский края, но там не более пяти заболевших.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19 - это новый суточный максимум, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Четверо больных умерли, что также является наибольшим количеством скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в Латвии.

Один из умерших входил в возрастную группу от 45 до 50, трое других - от 80 до 90 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 54 человека с Covid-19.

В пятницу, 23 октября, сделано 5632 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4.6%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

За последние сутки были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 127 человек, что в очередной раз побило рекорд с начала пандемии, сообщает Национальная служба здравоохранения.