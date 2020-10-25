Хабиб досрочно победил Гэтжи и объявил о завершении карьеры

Первый раунд американец провёл неплохо - на его счету несколько лоу-киков, и в целом Гэтжи старался не давать Хабибу совершить проход в ноги. Нурмагомедова не смутила эта тактика, и он охотно вступил в бой в стойке.

Несмотря на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки Хабиб сумел провести тейкдаун, и только гонг помешал россиянину извлечь из него пользу.

Во втором раунде Хабиб довольно быстро сумел провести тейкдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. Джастин сдался, но судья не сразу это заметил, из-за чего Гэтжи потерял сознание.

Таким образом, россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

В конце боя Хабиб не сдержал эмоций и заплакал. Этот бой стал для него первым после смерти отца - Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий коронавируса 3 июля. К сожалению, отец и тренер Хабиба не смог увидеть триумф сына.

На этой ноте Хабиб объявил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Он обещал матери, что не будет драться без отца.

"Это был мой последний бой. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой", - сказал после схватки Хабиб. 94

"Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и всё. У меня один родитель остался - это моя мама. Я бы хотел побольше времени уделить ей", - заявил Нурмагомедов.