Вс, 25.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Лось на Закюсале и 259 новых случаев Covid-19. Все, что вы могли пропустить 24 октября

ФОТО: Rus.TVNET

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Коронавирус:

  • Covid-19 в Латвии констатирован еще у 259 человек, четыре человека умерли.
  • Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и его окрестностях.
  • Еще 27 человек попали в больницы с Covid-19, всего - 127.
  • В лиепайском ночном клубе - вспышка Covid-19. SPKC призывает следить за здоровьем
  • Еще один работник LTV заболел Covid-19.
  • Мэр Екабпилса: распространение Covid-19 в городе начинает выходить из-под контроля.
  • За полгода тесты на Covid-19 в Латвии обошлись в 11 млн евро.
  • Маски и публичные мероприятия: вступают в силу новые правила по Covid-19.
  • Самоизоляция туристов не пугает: еще два чартерных рейса запланированы на выходные.
  • Covid-19: В Литве 474 новых случая, в Эстонии - 52.
  • "Введение полного карантина неизбежно". Литовский врач открыто рассказал о ситуации с Covid-19 в стране.
  • Президент Польши заразился Covid-19.
  • Виталий Кличко заразился коронавирусом.

Другие события дня:

  • Дом в центре Риги признан аварийным.
  • На Закюсале поймали лося: он добрался до туда по железнодорожному мосту.
  • Председателем ЧСР повторно избран Америкс. Он жалуется на дискриминацию.
  • Сегодня ночью Латвия переходит на зимнее время.
  • "За парня по имени Трамп". Президент США досрочно проголосовал на выборах.
  • Застрелен российский депутат и бизнесмен - Александр Петров.
  • В Керченском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере: трое человек оказались за бортом.
  • Во Франции студентка получила условный срок за оправдание убийства учителя.
  • В Минске прошел женский марш. Есть задержанные.
  • Химики нашли остатки ракетного топлива на месте гибели животных на Камчатке.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Ивлеева рассказала, как сбросила почти 10 килограммов.
  • Арнольд Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце.
  • Рижское "Динамо" пополнят вратарь из России и канадец латвийского происхождения.
  • В случае закрытия границ домашние игры рижского "Динамо" пройдут в России.
  • Хабиб против Гэтжи! Кто победит и что нас ждёт на UFC 254?
  • Еще две женщины станут участницами латвийского шоу экстремальных превращений.

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