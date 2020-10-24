Лось на Закюсале и 259 новых случаев Covid-19. Все, что вы могли пропустить 24 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Covid-19 в Латвии констатирован еще у 259 человек, четыре человека умерли.
- Большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе и его окрестностях.
- Еще 27 человек попали в больницы с Covid-19, всего - 127.
- В лиепайском ночном клубе - вспышка Covid-19. SPKC призывает следить за здоровьем
- Еще один работник LTV заболел Covid-19.
- Мэр Екабпилса: распространение Covid-19 в городе начинает выходить из-под контроля.
- За полгода тесты на Covid-19 в Латвии обошлись в 11 млн евро.
- Маски и публичные мероприятия: вступают в силу новые правила по Covid-19.
- Самоизоляция туристов не пугает: еще два чартерных рейса запланированы на выходные.
- Covid-19: В Литве 474 новых случая, в Эстонии - 52.
- "Введение полного карантина неизбежно". Литовский врач открыто рассказал о ситуации с Covid-19 в стране.
- Президент Польши заразился Covid-19.
- Виталий Кличко заразился коронавирусом.
Другие события дня:
- Дом в центре Риги признан аварийным.
- На Закюсале поймали лося: он добрался до туда по железнодорожному мосту.
- Председателем ЧСР повторно избран Америкс. Он жалуется на дискриминацию.
- Сегодня ночью Латвия переходит на зимнее время.
- "За парня по имени Трамп". Президент США досрочно проголосовал на выборах.
- Застрелен российский депутат и бизнесмен - Александр Петров.
- В Керченском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере: трое человек оказались за бортом.
- Во Франции студентка получила условный срок за оправдание убийства учителя.
- В Минске прошел женский марш. Есть задержанные.
- Химики нашли остатки ракетного топлива на месте гибели животных на Камчатке.
Немного легких новостей отвлечься:
- Ивлеева рассказала, как сбросила почти 10 килограммов.
- Арнольд Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце.
- Рижское "Динамо" пополнят вратарь из России и канадец латвийского происхождения.
- В случае закрытия границ домашние игры рижского "Динамо" пройдут в России.
- Хабиб против Гэтжи! Кто победит и что нас ждёт на UFC 254?
- Еще две женщины станут участницами латвийского шоу экстремальных превращений.