В Латвии за сутки Covid-19 констатирован еще у 211 человек, двое умерли

Оба умерших человека принадлежали к возрастной группе 75-85 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 56 человек, что составляет 1,2% всех заболевших.

В субботу сделано 4458 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4.7%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

За последние сутки были госпитализированы 22 пациента с Covid-19, а всего в стационарах лечатся 146 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 138 пациентов в средне-тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в больницах лечились 323 заразившихся коронавирусом.