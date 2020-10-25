Вс, 25.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный

За сутки госпитализированы еще 22 человека с Covid-19, всего их уже 146
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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

За последние сутки были госпитализированы 22 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. Выписан был один пациент, двое скончались. Таким образом, в стационарах на сегодняшний день лечатся 146 пациентов с Covid-19.

У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 138 пациентов в средне-тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.

Всего за время пандемии в больницах лечились 323 заразившихся коронавирусом.

Как сообщалось, вчера в Латвии было зарегистрировано 211 новых случаев Covid-19, два человека умерли.

 

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