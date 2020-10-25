За сутки госпитализированы еще 22 человека с Covid-19, всего их уже 146
За последние сутки были госпитализированы 22 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. Выписан был один пациент, двое скончались. Таким образом, в стационарах на сегодняшний день лечатся 146 пациентов с Covid-19.
У восьми пациентов болезнь протекает тяжело, 138 пациентов в средне-тяжелом состоянии.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что в латвийских больницах доступны около 250 коек для пациентов с Covid-19. Когда они будут заполнены, придется рассматривать вопрос о реорганизации предоставления медицинских услуг.
Всего за время пандемии в больницах лечились 323 заразившихся коронавирусом.
Как сообщалось, вчера в Латвии было зарегистрировано 211 новых случаев Covid-19, два человека умерли.