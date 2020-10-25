Covid-19: в Литве 603 новых случая и пять смертей, в Эстонии - 60 новых случаев

Литва

Общее число умерших от нового коронавируса в Литве достигло 134 человек, 46 заразившихся вирусом человек скончались по другим причинам.

В общей сложности болезнь с начала пандемии в Литве была диагностирована у 9578 человек, 4073 из которых выздоровели.

За прошедшие сутки было проведено 5266 анализов на наличие Covid-19, а с начала пандемии в Литве проведен 951 701 анализ.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, на 25 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в стране составляет 138,5 случая на 100 тыс. человек.

Эстония

В общей сложности Covid-19 с начала пандемии в Эстонии была диагностирована у 4411 человек.

Общее число умерших от нового коронавируса в Эстонии достигло 73 человек, за прошедшие сутки от Covid-19 никто не умер.

За прошедшие сутки было проведено около 1260 анализов на наличие Covid-19, а с начала пандемии в Эстонии проведено 252 319 анализов.