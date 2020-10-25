Хабиб опубликовал первый пост после завершения карьеры

"Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, отец, за всё, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая", - написал Нурмагомедов под совместным фото с отцом.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. Для Хабиба этот бой стал первым после смерти отца и бессменного тренера - Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий коронавируса 3 июля.