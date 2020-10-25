Вс, 25.10.2020
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Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Хабиб опубликовал первый пост после завершения карьеры

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram первый пост после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, отец, за всё, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая", - написал Нурмагомедов под совместным фото с отцом.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. Для Хабиба этот бой стал первым после смерти отца и бессменного тренера - Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий коронавируса 3 июля.

После победы над Гэтжи Хабиб в октагоне объявил об уходе из спорта. Нурмагомедов завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях.

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