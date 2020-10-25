Минск готовится к митингу - перекрыты улицы, начались задержания журналистов

Начались задержания журналистов.

Onliner сообщает, что в некоторых районах Минска установлены ограждения, а у проходящих проверяют содержимое сумок и рюкзаков. ГАИ пропускает только общественный транспорт.

В центре Минска закрываются станции метро - поезда на них следуют без остановки.

Около 12 часов дня (11 в Риге) в Минске начались перебои с мобильным интернетом. Tut.by сообщает, что связь LTE практически не работает, а через 3G загрузка данных также не производится. Интернет-страницы могут открываться с запозданием, либо не открываться вовсе.

На Октябрьской площади города устанавливают ограждения.

На подъездах в город была замечена спецтехника: