Вс, 25.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Минск готовится к митингу - перекрыты улицы, начались задержания журналистов
Новость дополняется

Протест в Минске.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Утром в воскресенье, 25 октября, в столицу Беларуси начали стягивать спецтехнику, сообщает Onliner - на сегодня в городе назначен традиционный митинг против результатов президентских выборов.

Начались задержания журналистов.

Onliner сообщает, что в некоторых районах Минска установлены ограждения, а у проходящих проверяют содержимое сумок и рюкзаков. ГАИ пропускает только общественный транспорт.

В центре Минска закрываются станции метро - поезда на них следуют без остановки.

Около 12 часов дня (11 в Риге) в Минске начались перебои с мобильным интернетом. Tut.by сообщает, что связь LTE практически не работает, а через 3G загрузка данных также не производится. Интернет-страницы могут открываться с запозданием, либо не открываться вовсе.

На Октябрьской площади города устанавливают ограждения.

На подъездах в город была замечена спецтехника:

25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований, в стране начнется широкая забастовка. Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку, назначенный также на воскресенье, 25 октября. Официальная причина - из-за коронавируса.

Последние новости

НАВЕРХ
Back