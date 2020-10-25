Вс, 25.10.2020
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Александр Лукашенко

Из-за Covid-19 Больница травматологии и ортопедии отменяет плановые операции

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

И-за стремительного распространения Covid-19 Больница травматологии и ортопедии до стабилизации эпидемиологической ситуации отменяет плановые операции? сообщает агентство LETA.

Как указано в объявлении на сайте больницы, отменены плановые операции, сокращено количество амбулаторных консультаций, отменены амбулаторные занятия физиотерапией, а также очное практическое обучение студентов-медиков в больнице.

Администрация больницы благодарит людей за понимание.

Как сообщалось, в пятницу в Латвии выявлено 259 новых случаев Covid-19 - это новый суточный максимум, за сутки скончались четыре больных Covid-19 человека.

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