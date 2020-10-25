Видео ⟩ В Латвию возвращаются путешественники с Кипра - самоизоляция обязательна

В субботу, 24 октября, несколькими авиарейсами из Кипра в Латвию вернулись путешественники, отправившиеся за границу на выходные. Неделю назад самоизоляция по возвращению из Кипра еще не была обязательной, но сейчас это уже обязательное требование, сообщает программа Panorāma.
"Самоизоляция не требуется при возвращении из Греции, Финляндии, Эстонии и Норвегии. Других стран, включая Кипр, это послабление не касается, поскольку заболеваемость Covid-19 растет", - сказала Илзе Арая, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний.
Во время самоизоляции нельзя посещать общественные места, к примеру - мероприятия, приглашать людей в гости, пользоваться общественным транспортом, ходить на работу. Во время самоизоляции следует следить за своим здоровьем и сообщать о любых симптомах своему семейному врачу.
В самоизоляции находится человек, вернувшийся из-за границы, но остальные члены семьи могут продолжать свой распорядок дня - естественно, также наблюдая за своим здоровьем.
Видео: программа Panorāma