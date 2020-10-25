Видео ⟩ В Латвию возвращаются путешественники с Кипра - самоизоляция обязательна

В субботу, 24 октября, несколькими авиарейсами из Кипра в Латвию вернулись путешественники, отправившиеся за границу на выходные. Неделю назад самоизоляция по возвращению из Кипра еще не была обязательной, но сейчас это уже обязательное требование, сообщает программа Panorāma.