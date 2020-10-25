Вс, 25.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Фото ⟩ "Упс": жительница Канады заказала бургер без всего и получила только кетчуп

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Жительница канадского города Торонто Кейт Пул после веселой ночи решила облегчить похмелье гамбургером из McDonald's. Однако женщина оказалась одной из тех приверед, кто постоянно норовит убрать из блюд самые классические ингредиенты. На этот раз она перестаралась, и в итоге получила только два кетчупа.

Муж девушки - Джоди - рассказал в своем Instagram, что жена заказала бургер без горчицы, солений, лука, булки и котлеты. Именно такой заказ и был доставлен девушке из McDonald's - в нем оказались только два пакетика кетчупа.

Канадка прокомментировала публикацию мужа простым "Упс".

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