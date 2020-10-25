Фото ⟩ "Упс": жительница Канады заказала бургер без всего и получила только кетчуп

Жительница канадского города Торонто Кейт Пул после веселой ночи решила облегчить похмелье гамбургером из McDonald's. Однако женщина оказалась одной из тех приверед, кто постоянно норовит убрать из блюд самые классические ингредиенты. На этот раз она перестаралась, и в итоге получила только два кетчупа.