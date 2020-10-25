Фото ⟩ "Упс": жительница Канады заказала бургер без всего и получила только кетчуп

Жительница канадского города Торонто Кейт Пул после веселой ночи решила облегчить похмелье гамбургером из McDonald's. Однако женщина оказалась одной из тех приверед, кто постоянно норовит убрать из блюд самые классические ингредиенты. На этот раз она перестаралась, и в итоге получила только два кетчупа.
Муж девушки - Джоди - рассказал в своем Instagram, что жена заказала бургер без горчицы, солений, лука, булки и котлеты. Именно такой заказ и был доставлен девушке из McDonald's - в нем оказались только два пакетика кетчупа.
Канадка прокомментировала публикацию мужа простым "Упс".