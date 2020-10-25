Эстонские соцсети бурно хвалят латвийскую полицию. За что?

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Почему искали Глуховченко?

В субботу, 22 августа, утром, после 8, в полицию поступил вызов о драке в баре в районе Таллинна Ласнамеме. По предварительной информации, в увеселительном заведении возник конфликт между незнакомцами. Конфликт продолжился на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина был тяжело ранен и доставлен в больницу, где позже скончался.

В результате драки пострадали еще два человека, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания им первой помощи в больнице их отправили домой на лечение.

В связи с преступлением эстонская полиция начала поиск трех мужчин: Ильи Гайдаленко (34 года), Максима Васильева (30 лет) и Романа Глуховченко (32 года). Первые два подозреваемых были задержаны еще в августе.