Вс, 25.10.2020
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Реакция Навального на слова Путина о помощи в выезде в Берлин

Эстонские соцсети бурно хвалят латвийскую полицию. За что?

ФОТО: Postimees.ee

Государственная полиция Латвии задержала под Ригой разыскиваемого Романа Глуховченко, которого полиция Эстонии подозревает в совершении тяжкого преступления, сообщает портал postimees.ee. Новость о задержании мужчины быстро разлетелась в социальных сетях, где пользователи хвалят сотрудников латвийских правоохранительных органов.

"Спасибо нашим соседям, латвийской полиции!", "Отличная работа, латвийская полиция" - такие и подобные комментарии можно прочитать в социальных сетях.

Почему искали Глуховченко?

В субботу, 22 августа, утром, после 8, в полицию поступил вызов о драке в баре в районе Таллинна Ласнамеме. По предварительной информации, в увеселительном заведении возник конфликт между незнакомцами. Конфликт продолжился на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина был тяжело ранен и доставлен в больницу, где позже скончался.

В результате драки пострадали еще два человека, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания им первой помощи в больнице их отправили домой на лечение.

В связи с преступлением эстонская полиция начала поиск трех мужчин: Ильи Гайдаленко (34 года), Максима Васильева (30 лет) и Романа Глуховченко (32 года). Первые два подозреваемых были задержаны еще в августе.

Глуховченко задержали в октябре на улице под Ригой, при задержании никто не пострадал. Подозреваемый будет доставлен в Эстонию.

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