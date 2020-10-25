Covid-19: В России один из моргов оказался переполнен

Как пишет "Медуза", министр здравоохранения Кемеровской области фактически подтвердил подлинность видеозаписи.

Он подчеркнул, что в морг доставляют не только умерших с коронавирусом, но практически все летальные случаи из этой части региона.

"Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления", - приводит слова министра "Медуза".

Кроме того, представители министерства заявили, что в морге сейчас не хватает врачей-патологоанатомов.

В морге в Новокузнецке, сообщили, что монтируют дополнительные поверхности для хранения тел.

ФОТО: кадр из видеоролика