Вс, 25.10.2020
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Covid-19: В России один из моргов оказался переполнен

ФОТО: pixabay.com

В России морг Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда привозят умерших с Covid-19, оказался переполнен. Об этом свидетельствует видео,которое было опубликовано 25 октября 2020 года в социальных сетях, сообщает "Медуза".

Как пишет "Медуза", министр здравоохранения Кемеровской области фактически подтвердил подлинность видеозаписи.

Он подчеркнул, что в морг доставляют не только умерших с коронавирусом, но практически все летальные случаи из этой части региона.

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"Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления", - приводит слова министра "Медуза".

Кроме того, представители министерства заявили, что в морге сейчас не хватает врачей-патологоанатомов.

В морге в Новокузнецке, сообщили, что монтируют дополнительные поверхности для хранения тел.

ФОТО: кадр из видеоролика

Судя по  кадрам на видео, черные мешки с телами лежат на полу во всех помещениях морга.

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