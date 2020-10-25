Covid-19: В России один из моргов оказался переполнен

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В России морг Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда привозят умерших с Covid-19, оказался переполнен. Об этом свидетельствует видео,которое было опубликовано 25 октября 2020 года в социальных сетях, сообщает "Медуза".
Как пишет "Медуза", министр здравоохранения Кемеровской области фактически подтвердил подлинность видеозаписи.
Он подчеркнул, что в морг доставляют не только умерших с коронавирусом, но практически все летальные случаи из этой части региона.
"Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления", - приводит слова министра "Медуза".
Кроме того, представители министерства заявили, что в морге сейчас не хватает врачей-патологоанатомов.
В морге в Новокузнецке, сообщили, что монтируют дополнительные поверхности для хранения тел.
Судя по кадрам на видео, черные мешки с телами лежат на полу во всех помещениях морга.