Звездные выходные: Савичева в листьях, Клава Кока в лесу, а Жуков стал волком

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Андрей Мерзликин вспоминает съемки сериала "Территория".
Потрясающая Катя Варнава.
Ира Смелая репетирует Хэллоуин?
Яна Кошкина отдыхает на диване.
Виктория Дайнеко в образе Микки Мауса.
Настя Каменских хвастается идеальным телом.
Татьяна Брухунова на прогулке с ребенком.
Демис Карибидис и его необычный завтрак.
Ксения Бородина в элегантной соломенной шляпке.
Анфиса Чехова продолжает отдыхать на море.
Равшана Куркова и ее милая собачка.
Светлана Лобода и ее клетчатый образ.
Ксения Бородина отдыхает с семьей.
Агата Муцениеце провела выходные с детьми.
Маша Миногарова на стиле.
Ани Лорак примерила кожаные клеши.
Альбина Джанабаева и Дмитрий Харатьян в необычных образах.
Настя Ивлеева косплеит "Грязные танцы".
Анна Семенович веселится в Сочи.
Кристина Асмус провела выходные на работе.
А Юлия Барановская насладилась природой.
Еще одни выходные, а Филипп Киркоров еще на одной премьере.
Полина Гагарина в танце.
Горячее видео от Марув.
Алексей Воробьев провел выходные на съемках.
Андрей Малахов любовался на свое отражение.
Юлия Савичева в листьях.
Ксения Собчак предпочитает хороший коньяк.
Ольга Орлова в отличном настроении на работе.
Григорий Лепс на интервью.
Лена Темникова просто как Лара Крофт.
Ляйсан Утяшева примерила воздушное платье.
Женя Мильковский музицировал.
Лесное очарование Клавы Коки.
Сергей Жуков переоделся волком.
Катя Кищук и ее декольте.