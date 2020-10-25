Пн, 26.10.2020
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Минск: светошумовые гранаты, резиновые пули и массовые задержания. Есть пострадавшие

ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 25 октября, в столице Беларуси и в других городах начался традиционный митинг против результатов президентских выборов. В Минске сотрудники правоохранительных органов использовали светошумовые гранаты и, предположительно, резиновые пули против участников демонстрации протеста, сообщает "Медуза".

Сообщается о взрывах звукошумовых гранат в Минске. Минская милиция подтвердила РИА "Новости", что применила спецсредства - для "пресечения противоправных действий протестующих".

Сообщается о нескольких пострадавших. Фото мужчины с раной от резиновой пули на животе публикует "Новая газета" в своем телеграм-канале.

В МВД Беларуси информацию о числе пострадавших пока не комментируют. "Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру", - цитирует пресс-секретаря Министерства внутренних дел Республики Беларусь РИА "Новости". Также сообщается о задержанных участниках акции протеста в Минске. Их число пока не называется.

Напомним, сегодня, 25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований, в стране начнется широкая забастовка. Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку, назначенный также на воскресенье, 25 октября. 

RUS TVNET ведет текстовую трансляцию о событиях в соседнем государстве.

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