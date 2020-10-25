Минск: светошумовые гранаты, резиновые пули и массовые задержания. Есть пострадавшие

Сообщается о взрывах звукошумовых гранат в Минске. Минская милиция подтвердила РИА "Новости", что применила спецсредства - для "пресечения противоправных действий протестующих".

Сообщается о нескольких пострадавших. Фото мужчины с раной от резиновой пули на животе публикует "Новая газета" в своем телеграм-канале.

В МВД Беларуси информацию о числе пострадавших пока не комментируют. "Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру", - цитирует пресс-секретаря Министерства внутренних дел Республики Беларусь РИА "Новости". Также сообщается о задержанных участниках акции протеста в Минске. Их число пока не называется.

Напомним, сегодня, 25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований, в стране начнется широкая забастовка. Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку, назначенный также на воскресенье, 25 октября.