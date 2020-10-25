Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе и Цесисе

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Большинство новых случаев Covid-19 за последние сутки по-прежнему зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе, однако, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), значительный рост числа случаев наблюдался и в Цесисе.

В субботу в Латвии было выявлено 211 новых случаев заражения Covid-19, при этом двое заболевших скончались. Между тем, по данным Национальной службы здравоохранения, 146 пациентов с Covid-19 проходят лечение в латвийских больницах. 22 новых пациента с Covid-19 были госпитализированы за прошедшие сутки.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Риге, где выявлено 88 заболевших. Всего за последние 14 дней в столице зарегистрировано 931 новых случаев. 22 новых пациента зарегистрированы в Даугавпилсе, где общее количество пациентов за последние две недели составляет 180 человек.

Вчера в Цесисском крае было зарегистрировано 14 новых случаев заражения, а за последние две недели число заболевших достигло 25.

Вчера в Юрмале и Лиепае было зарегистрировано семь случаев, в Юрмале сейчас 27 заболевших, а в Лиепае - 35. Пять новых случаев зарегистрировано в Екабпилсском и Саласпилсском краях, по четыре случая - в Стопиньском и Талсинском краях и по три случая - в Краславском, Кекавском и Прейльском краях.

В Вецпиебалгском крае вирусом Covid-19 заразились еще два человека, а два новых пациента были зарегистрированы в Валмиерском и Аглонском, Аматском, Даугавпилсском, Дундагском, Марупском и Сигулдском краях.

Впервые случай заражения Covid-19 был зарегистрирован в Стренчском крае, где в настоящее время число случаев не превышает пяти случаев, поэтому точное количество случаев неизвестно.

Новые случая заражения втакже были зарегистрированы в Елгавском, Резекненском, Бабитском, Царникавском, Дурбском, Гаркалнском, Гробиньнском, Гулбенском, Иецавском, Икшкилском, Екабпилском, Карсавском, Коценском, Крустпилском, Ливанском, Мадонском, Огрском, Саулкрастском, Ройском, Стренчском, Валкском и Вилякском краях.

Covid-19 вернулся в Дурбский край, где ранее выздоровели все пациенты.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели сейчас в Риге - 931 человек, в Даугавпилсе - 180, в Вецпиебалгском крае - 98 и в Краславском крае - 76 жителей.

Из числа новых заболевших 38 - в возрасте от 20 до 29 лет, 35 - в возрасте от 10 до 19 лет и 30 - в возрасте от 30 до 39 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back