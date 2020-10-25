Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе и Цесисе

В субботу в Латвии было выявлено 211 новых случаев заражения Covid-19, при этом двое заболевших скончались. Между тем, по данным Национальной службы здравоохранения, 146 пациентов с Covid-19 проходят лечение в латвийских больницах. 22 новых пациента с Covid-19 были госпитализированы за прошедшие сутки.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Риге, где выявлено 88 заболевших. Всего за последние 14 дней в столице зарегистрировано 931 новых случаев. 22 новых пациента зарегистрированы в Даугавпилсе, где общее количество пациентов за последние две недели составляет 180 человек.

Вчера в Цесисском крае было зарегистрировано 14 новых случаев заражения, а за последние две недели число заболевших достигло 25.

Вчера в Юрмале и Лиепае было зарегистрировано семь случаев, в Юрмале сейчас 27 заболевших, а в Лиепае - 35. Пять новых случаев зарегистрировано в Екабпилсском и Саласпилсском краях, по четыре случая - в Стопиньском и Талсинском краях и по три случая - в Краславском, Кекавском и Прейльском краях.

В Вецпиебалгском крае вирусом Covid-19 заразились еще два человека, а два новых пациента были зарегистрированы в Валмиерском и Аглонском, Аматском, Даугавпилсском, Дундагском, Марупском и Сигулдском краях.

Впервые случай заражения Covid-19 был зарегистрирован в Стренчском крае, где в настоящее время число случаев не превышает пяти случаев, поэтому точное количество случаев неизвестно.

Новые случая заражения втакже были зарегистрированы в Елгавском, Резекненском, Бабитском, Царникавском, Дурбском, Гаркалнском, Гробиньнском, Гулбенском, Иецавском, Икшкилском, Екабпилском, Карсавском, Коценском, Крустпилском, Ливанском, Мадонском, Огрском, Саулкрастском, Ройском, Стренчском, Валкском и Вилякском краях.

Covid-19 вернулся в Дурбский край, где ранее выздоровели все пациенты.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели сейчас в Риге - 931 человек, в Даугавпилсе - 180, в Вецпиебалгском крае - 98 и в Краславском крае - 76 жителей.