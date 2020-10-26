Хэмилтон обогнал Шумахера по победам в "Формуле-1"

Победа в Португалии стала для Хэмилтона 92-й на этапах "Формулы-1". Таким образом, пилот "Мерседеса" превзошёл достижение Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа на Гран-при "Формулы-1".

"Я одержал рекордную 92-ю победу, но мне потребуется время, чтобы в полной мере это осознать. Сегодня я даже после финиша мчался на полной скорости, так как оставался в гоночном режиме! У меня просто нет слов", - приводит слова Хэмилтона F1news.

Добавим, что второе место по итогам Гран-при Португалии занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим финишировал лидер Red Bull Макс Ферстаппен.

В августе Хэмилтон превзошёл другое достижение Шумахера, в 156 раз в карьере "Формулы-1" взойдя на подиум.