Стало известно, сколько заработал Хабиб за свой последний бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов заработал свыше трёх миллионов долларов за бой против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Об этом сообщает Sportekz.
По информации издания, руководство UFC заплатило Нурмагомедову 3 миллиона долларов - это размер гонорара, который не зависел от результата поединка. Также дагестанец получил 50 тысяч в качестве бонуса за выступление вечера и 40 тысяч за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем.
Стоит отметить, что это далеко не вся сумма, которую получил Нурмагомедов. На счёт дагестанца поступит также процент от продаж индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты.
Официальная статистика просмотров и окончательная сумма станет известна в начале 2021 года. По данным Sportekz, прибыль Хабиба от поединка с Гэтжи будет сопоставима с суммой, которую он получил после победы над Дастином Порье - в районе 5 миллионов евро.
Отметим, что Джастин Гэтжи пополнил свой банковский счёт всего на 630 тысяч долларов. Эта сумма также не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций, но из-за разницы в процентах у каждого бойца общая выплата американцу будет значительно ниже, чем Нурмагомедову.
Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После этого Хабиб объявил об уходе из спорта.
Дагестанский боец на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, победив во всех.