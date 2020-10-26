Стало известно, сколько заработал Хабиб за свой последний бой в UFC

По информации издания, руководство UFC заплатило Нурмагомедову 3 миллиона долларов - это размер гонорара, который не зависел от результата поединка. Также дагестанец получил 50 тысяч в качестве бонуса за выступление вечера и 40 тысяч за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем.

Стоит отметить, что это далеко не вся сумма, которую получил Нурмагомедов. На счёт дагестанца поступит также процент от продаж индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты.

Официальная статистика просмотров и окончательная сумма станет известна в начале 2021 года. По данным Sportekz, прибыль Хабиба от поединка с Гэтжи будет сопоставима с суммой, которую он получил после победы над Дастином Порье - в районе 5 миллионов евро.

Отметим, что Джастин Гэтжи пополнил свой банковский счёт всего на 630 тысяч долларов. Эта сумма также не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций, но из-за разницы в процентах у каждого бойца общая выплата американцу будет значительно ниже, чем Нурмагомедову.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После этого Хабиб объявил об уходе из спорта.