ВИДЕО ⟩ "Аякс" одержал самую крупную победу в истории Нидерландов

Пять голов в этом матче забил 19-летний нападающий Лассина Траоре, который сделал также три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар оформили по дублю, а Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес забили по голу в ворота соперника.