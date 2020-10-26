Пн, 26.10.2020
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Эгилс Левитс, президент Латвии

ВИДЕО ⟩ "Аякс" одержал самую крупную победу в истории Нидерландов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Амстердамский "Аякс" в матче шестого тура чемпионата Нидерландов на выезде разгромил "ВВВ-Венло" со счётом 13:0.

Пять голов в этом матче забил 19-летний нападающий Лассина Траоре, который сделал также три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар оформили по дублю, а Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес забили по голу в ворота соперника.

Отметим, что "Аякс" установил исторический рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало "Аяксу", который в 1972 году со счётом 12:1 разгромил "Витесс". 

"Аякс" с 15 очками в шести матчах занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. "ВВВ-Венло" с 5 очками находится на 12 строчке.

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