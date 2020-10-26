ВИДЕО ⟩ "Аякс" одержал самую крупную победу в истории Нидерландов

Амстердамский "Аякс" в матче шестого тура чемпионата Нидерландов на выезде разгромил "ВВВ-Венло" со счётом 13:0.
Пять голов в этом матче забил 19-летний нападающий Лассина Траоре, который сделал также три результативные передачи. Юрген Эккеленкамп и Клас-Ян Хунтелар оформили по дублю, а Антони, Душан Тадич, Дейли Блинд и Лисандро Мартинес забили по голу в ворота соперника.
Отметим, что "Аякс" установил исторический рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало "Аяксу", который в 1972 году со счётом 12:1 разгромил "Витесс".
"Аякс" с 15 очками в шести матчах занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. "ВВВ-Венло" с 5 очками находится на 12 строчке.
VVV-Venlo 0-13 Ajax— ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2020
Here's proof that it actually happened 😳 pic.twitter.com/iEPFW3rX9L