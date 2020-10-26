Пн, 26.10.2020
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Футбол с Владимиром Ивановым: Гости зажигают: в Вентсписле - листопад из желтых карточек и роковой пенальти, в Валмиере - спартаковский фокус

ФОТО: Jānis Līgats/Valmiera FC

Этот редкий случай, когда после проведенного тура ни одна из команд "Висрлиги" в турнирной таблице не изменила своего положения - все десять коллективов остаются, как говорится, при своем. После игр 23-го тура разве что еще больше сжимается пружина для тех команд, которые являются претендентами на еврокубковое место. А это минимум четвертое место и тут давление возрастает многократно. И все благодаря гостевым победам "Лиепаи" и "Спартака". Зато на самом верху все идет по накатанной.

Как и предполагалось, лидеры первенства - столичные "Рига" и РФШ, заработали по своей дежурной победе, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности. А значит тот же отрыв команды Михаила Конева от преследователя и своего главного конкурента сохраняется в девять очков (63 и 54 соответственно).

Так, "Рига" со счетом 2:0 взяла верх над "Даугавпилсом" за счет голов капитана команды Стефана Панича и африканского нападающего Мбомбо. Оба продемонстрировали свое умение игры на втором этаже, замечу, при полном попустительстве защитников гостей (у Мбомбо этот гол стал 13-м в сезоне и в списке бомбардиров он становится вторым, догоняя капитана спартаковцев Неманью Белаковича). 21-я победа рижан и шестая подряд еще на один шаг приближает их к третьему "золоту" подряд. И, как мне видется, ничто не может помешать "Риге" сделать золотой хет-трик в 2020 году.

Что касается РФШ, то даже не в самом оптимальном составе она не испытывала особых проблем в домашней игре с "Елгавой". И пусть минимальная победа не вводит в заблуждение - 1:0. Дополнительным отягощением для гоcтей стало удаление за разговоры главным арбитром матча Александром Голубевым одного из лидеров гостей Бориса Богдашкина в конце первого тайма. Но еще до этого эпизода Томислав Шарич сумел после розыгрыша углового переиграть вратаря "Елгавы" Дмитрия Григорьева, который еще не так давно сам защищал ворота РФШ. На выходе - третий раз в сезоне РФШ обыгрывает "Елгаву", при этом ни разу не пропустив от соперника (дважды по 1:0 и 4:0).

На самом верху турнирной таблицы все по-старому, как и на самом дне, если не считать второй победы в сезоне "Тукумса". Это, пожалуй, главная сенсакция тура.

Правда, приехавшие в гости к дебютанту "Вирслиги" футболисты "Метты" в тот день занимались чем угодно, только не играли в футбол. Более того, если к перерыву рижане были впереди, то во втором тайме "Тукумс" ответил тремя безответными голами, добившись вполне заслуженной победы - 3:1 (дубль на счету 19-летнего нигерийца Эмеки Базила). Это был, несомненно, лучший тайм в исполнении команды Юргиса Калнса в нынешнем сезоне.

Кстати, эта победа "Тукумса" и восьмое поражение "Метты" в последних девяти играх делает актуальным вопрос - а кто у нас останется по итогам сезона на десятом месте. У "Тукумса" уже 11 баллов, при том, что "Метта" так и остается с 16 очками. И, как говорится, еще не вечер исходя из того, что впереди у "Метты" матчи с четырьмя лидирующими командами "Вирслиги", включая "Ригу", РФШ, "Вентспилс" и "Валмиеру". Так что нежданно-негаданно на финише сезона у нас появляется еще одна горячая точка. Причем там, где ее никто не ждал.

Два других матча завершились победами гостей и как раз они придали перчинки отчетному туру. Сначала юрмальский "Спартак" сумел ухватиться за соломинку, впервые в сезоне пусть в малорезультативном матче, но все же одолев "Валмиеру" на выезде - 1:0. Случилось это для "курортников", согласитесь, в самый нужный момент. А это значит, что шестое место команды Алексея Еременко теперь не такое уж безнадежное - у юрмалчан 31 очко и всего три балла отставания от идущего на четвертой позиции "Вентспилса". Впрочем, гол малыша Асамоа на 60-й минуте пока не сильно должен расстраивать Тамаза Пертию. Бронзовая позиция "Валмиеры" даже после этой необязательной осечки представляется вполне солидной и достаточно надежной.

Впервые в сезоне также и "Лиепае" удалось переиграть "Вентспилс". Произошло это в рамках 92-го курземского дерби на территории "желто-синих" - 2:0. "Лиепая", надо признать, вообще в последнее время радует и, по моему, является главным откровением осенней части чемпионата страны.

Это была, однозначно, самая горячая игра тура, которая стала большим экзаменом и для нашего ведущего рефери Андриса Трейманиса, показавшего не только восемь желтых карточек, но и назначившего в начале второго тайма неоднозначный пенальти в ворота хозяев поля, который, в конечном счете, и предопределил судьбу этой увлекательной встречи.

Героем этого матча стал 23-летний бразилец Луиз Пауло Иларио или Додо, оформивший дубль. Под стать ему действовал в тот вечер и "плохой мальчик" латвийского футбола Артур Карашаускас, который лишний раз подтвердил свой статус лидера в "Лиепае" (именно на нем сфолили игроки "Вентспилса" в том роковом эпизоде), которая в последних шести турах одерживает пятую победу, закрепляясь на пятом месте с 32 очками.

Матчи следующего, 24-го тура "Вирслиги" пройдут через неделю, 1 ноября, но еще до этого болельщиков ждут два интереснейших полуфинала Кубка Латвии: "Лиепая" - "Валмиера" и "Вентспилс" - РФШ (обе игры состоятся 28 октября). От их результатов также во многом будет зависеть еврокубковое представительство Латвии в следующем, 2021 году.

ФОТО: Ekrānšāviņš no optibetvirsliga.com

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