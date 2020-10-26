Футбол с Владимиром Ивановым: Гости зажигают: в Вентсписле - листопад из желтых карточек и роковой пенальти, в Валмиере - спартаковский фокус

Как и предполагалось, лидеры первенства - столичные "Рига" и РФШ, заработали по своей дежурной победе, при этом оставив свои ворота в неприкосновенности. А значит тот же отрыв команды Михаила Конева от преследователя и своего главного конкурента сохраняется в девять очков (63 и 54 соответственно).

Так, "Рига" со счетом 2:0 взяла верх над "Даугавпилсом" за счет голов капитана команды Стефана Панича и африканского нападающего Мбомбо. Оба продемонстрировали свое умение игры на втором этаже, замечу, при полном попустительстве защитников гостей (у Мбомбо этот гол стал 13-м в сезоне и в списке бомбардиров он становится вторым, догоняя капитана спартаковцев Неманью Белаковича). 21-я победа рижан и шестая подряд еще на один шаг приближает их к третьему "золоту" подряд. И, как мне видется, ничто не может помешать "Риге" сделать золотой хет-трик в 2020 году.

Что касается РФШ, то даже не в самом оптимальном составе она не испытывала особых проблем в домашней игре с "Елгавой". И пусть минимальная победа не вводит в заблуждение - 1:0. Дополнительным отягощением для гоcтей стало удаление за разговоры главным арбитром матча Александром Голубевым одного из лидеров гостей Бориса Богдашкина в конце первого тайма. Но еще до этого эпизода Томислав Шарич сумел после розыгрыша углового переиграть вратаря "Елгавы" Дмитрия Григорьева, который еще не так давно сам защищал ворота РФШ. На выходе - третий раз в сезоне РФШ обыгрывает "Елгаву", при этом ни разу не пропустив от соперника (дважды по 1:0 и 4:0).

На самом верху турнирной таблицы все по-старому, как и на самом дне, если не считать второй победы в сезоне "Тукумса". Это, пожалуй, главная сенсакция тура. 1

Правда, приехавшие в гости к дебютанту "Вирслиги" футболисты "Метты" в тот день занимались чем угодно, только не играли в футбол. Более того, если к перерыву рижане были впереди, то во втором тайме "Тукумс" ответил тремя безответными голами, добившись вполне заслуженной победы - 3:1 (дубль на счету 19-летнего нигерийца Эмеки Базила). Это был, несомненно, лучший тайм в исполнении команды Юргиса Калнса в нынешнем сезоне.

Кстати, эта победа "Тукумса" и восьмое поражение "Метты" в последних девяти играх делает актуальным вопрос - а кто у нас останется по итогам сезона на десятом месте. У "Тукумса" уже 11 баллов, при том, что "Метта" так и остается с 16 очками. И, как говорится, еще не вечер исходя из того, что впереди у "Метты" матчи с четырьмя лидирующими командами "Вирслиги", включая "Ригу", РФШ, "Вентспилс" и "Валмиеру". Так что нежданно-негаданно на финише сезона у нас появляется еще одна горячая точка. Причем там, где ее никто не ждал.