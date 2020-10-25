Covid-19: Италия вводит более строгие ограничения

Эти ограничения введены в связи с быстрым увеличением количества новых случаев заражения в стране. По данным, опубликованным в воскресенье, накануне было выявлено 21 273 случая заражения. Это первый раз, когда в Италии в течение суток было выявлено более 20 000 случаев заражения.

Распоряжением премьер-министра предусмотрено, что с понедельника, 26 октября, рестораны и бары должны будут обслуживать посетителей до 18:00, после чего можно будет продавать только еду на вынос.

Кинотеатры, театры, концертные залы, фитнес-клубы, бассейны и горнолыжные курорты будут закрыты с понедельника. Конференции и ярмарки будут запрещены, а футбольные матчи на стадионах должны будут проходить без зрителей.

Рекомендуется не отправляться в поездки без необходимости, а также не принимать гостей дома.

Эти ограничения будут действовать до 24 ноября.