Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Covid-19: Италия вводит более строгие ограничения

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В воскресенье, 25 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал приказ об ужесточении ограничений в борьбе с эпидемией Covid-19, сообщает LETA.

Эти ограничения введены в связи с быстрым увеличением количества новых случаев заражения в стране. По данным, опубликованным в воскресенье, накануне было выявлено 21 273 случая заражения. Это первый раз, когда в Италии в течение суток было выявлено более 20 000 случаев заражения.

Распоряжением премьер-министра предусмотрено, что с понедельника, 26 октября, рестораны и бары должны будут обслуживать посетителей до 18:00, после чего можно будет продавать только еду на вынос.

Кинотеатры, театры, концертные залы, фитнес-клубы, бассейны и горнолыжные курорты будут закрыты с понедельника. Конференции и ярмарки будут запрещены, а футбольные матчи на стадионах должны будут проходить без зрителей.

Рекомендуется не отправляться в поездки без необходимости, а также не принимать гостей дома.

Эти ограничения будут действовать до 24 ноября.

В Италии с населением более 60 миллионов человек более полумиллиона человек были заражены коронавирусом с начала эпидемии, и более 37000 человек умерли от болезни, вызванной вирусом Covid-19.

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