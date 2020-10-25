Covid-19: Италия вводит более строгие ограничения

В воскресенье, 25 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал приказ об ужесточении ограничений в борьбе с эпидемией Covid-19, сообщает LETA.
Эти ограничения введены в связи с быстрым увеличением количества новых случаев заражения в стране. По данным, опубликованным в воскресенье, накануне было выявлено 21 273 случая заражения. Это первый раз, когда в Италии в течение суток было выявлено более 20 000 случаев заражения.
Распоряжением премьер-министра предусмотрено, что с понедельника, 26 октября, рестораны и бары должны будут обслуживать посетителей до 18:00, после чего можно будет продавать только еду на вынос.
Кинотеатры, театры, концертные залы, фитнес-клубы, бассейны и горнолыжные курорты будут закрыты с понедельника. Конференции и ярмарки будут запрещены, а футбольные матчи на стадионах должны будут проходить без зрителей.
Рекомендуется не отправляться в поездки без необходимости, а также не принимать гостей дома.
Эти ограничения будут действовать до 24 ноября.
В Италии с населением более 60 миллионов человек более полумиллиона человек были заражены коронавирусом с начала эпидемии, и более 37000 человек умерли от болезни, вызванной вирусом Covid-19.