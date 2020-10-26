Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

На этой неделе звезды и планеты захотят помочь каждому из нас. Это будет крайне важное время, когда не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды.

Овен

Овнам астролог советует остерегаться обмана со стороны коллег или токсичных друзей. Наиболее благоприятными днями недели для представителей этого знака станут 30 октября и 1 ноября. В это время нужно больше отдыхать, развлекаться и получать удовольствие от жизни. Звезды помогут Овнам открыть в себе новые таланты, узнать о себе и окружающих что-то новое и интересное.

Телец

Тельцам на этой неделе будет везти в любви. Особенно это коснется тех, кто пока одинок: противоположный пол начнет обращать на этих людей больше внимания.

Что касается работы, то представителям данного знака проще обычного будут даваться сложные интеллектуальные задачи. 4

Василиса Володина советует Тельцам не бояться начинать важные дела, брать на себя ответственность.

Близнецы

Близнецам стоит уделить особое внимание тому, что они думают и говорят. Также им необходимо избавиться от страхов и неуверенности и сфокусироваться на работе и делах. Возможно, представителям этого знака зодиакального круга удастся найти новое хобби, монетизировать свое текущее увлечение. На этой неделе важно ложиться спать пораньше, так как работа и дела потребуют больших затрат сил и энергии.

Рак

Ракам астролог рекомендует научиться разбираться в людях, потому что на этой неделе на их пути могут встретиться токсичные и очень опасные личности, которые постараются втереться к ним в доверие. В целом неделя благоприятна для решения серьезных задач.

Звезды и планеты хотят, чтобы все было продумано до мелочей. Никаких спонтанностей быть не должно, иначе будут проблемы. 4

Крупные приобретения тоже не пойдут на пользу удаче и кошельку, а отдыхать лучше рядом с близкими.

Лев

Львам следует уделять больше внимания своей половинке - любимый человек очень нуждается в их тепле и заботе. Начало недели будет опасным из-за диссонанса звезд и планет, предупреждает Василиса Володина.

В целом эту неделю лучше проводить активнее, но не распылять энергию впустую. Возможно, понадобится помощь близким людям. 4

Дева

У Дев начинается благоприятный период для любовных поисков. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит поговорить и разрешить с партнером все неурядицы, касающиеся бюджета. Звезды заберут удачу у тех, кто будет лгать близкому человеку ради собственной выгоды, отмечает астролог. Кроме того, очень важно уделить внимание своему здоровью.

Весы

Весам нужно опасаться злых и токсичных людей, встречи с которыми могут быть довольно частыми на этой неделе.

Предельная осторожность особенно важна в бизнесе. Необходимо все проблемы решать самостоятельно, без чьей-либо помощи. 4