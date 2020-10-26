Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Известный российский астролог Василиса Володина всегда знает, что представителям каждого знака Зодиака нужно делать для привлечения удачи в тот или иной период. Следуйте простым рекомендациям эксперта, чтобы преуспеть во всех сферах жизни на этой неделе.
На этой неделе звезды и планеты захотят помочь каждому из нас. Это будет крайне важное время, когда не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды.
Овен
Овнам астролог советует остерегаться обмана со стороны коллег или токсичных друзей. Наиболее благоприятными днями недели для представителей этого знака станут 30 октября и 1 ноября. В это время нужно больше отдыхать, развлекаться и получать удовольствие от жизни. Звезды помогут Овнам открыть в себе новые таланты, узнать о себе и окружающих что-то новое и интересное.
Телец
Тельцам на этой неделе будет везти в любви. Особенно это коснется тех, кто пока одинок: противоположный пол начнет обращать на этих людей больше внимания.
Что касается работы, то представителям данного знака проще обычного будут даваться сложные интеллектуальные задачи.
Василиса Володина советует Тельцам не бояться начинать важные дела, брать на себя ответственность.
Близнецы
Близнецам стоит уделить особое внимание тому, что они думают и говорят. Также им необходимо избавиться от страхов и неуверенности и сфокусироваться на работе и делах. Возможно, представителям этого знака зодиакального круга удастся найти новое хобби, монетизировать свое текущее увлечение. На этой неделе важно ложиться спать пораньше, так как работа и дела потребуют больших затрат сил и энергии.
Рак
Ракам астролог рекомендует научиться разбираться в людях, потому что на этой неделе на их пути могут встретиться токсичные и очень опасные личности, которые постараются втереться к ним в доверие. В целом неделя благоприятна для решения серьезных задач.
Звезды и планеты хотят, чтобы все было продумано до мелочей. Никаких спонтанностей быть не должно, иначе будут проблемы.
Крупные приобретения тоже не пойдут на пользу удаче и кошельку, а отдыхать лучше рядом с близкими.
Лев
Львам следует уделять больше внимания своей половинке - любимый человек очень нуждается в их тепле и заботе. Начало недели будет опасным из-за диссонанса звезд и планет, предупреждает Василиса Володина.
В целом эту неделю лучше проводить активнее, но не распылять энергию впустую. Возможно, понадобится помощь близким людям.
Дева
У Дев начинается благоприятный период для любовных поисков. Всем, кто уже находится в отношениях, стоит поговорить и разрешить с партнером все неурядицы, касающиеся бюджета. Звезды заберут удачу у тех, кто будет лгать близкому человеку ради собственной выгоды, отмечает астролог. Кроме того, очень важно уделить внимание своему здоровью.
Весы
Весам нужно опасаться злых и токсичных людей, встречи с которыми могут быть довольно частыми на этой неделе.
Предельная осторожность особенно важна в бизнесе. Необходимо все проблемы решать самостоятельно, без чьей-либо помощи.
В отношениях с любимым человеком пришло время взять инициативу в свои руки, открыть ему (или ей) свое сердце. Это идеальное время для любовных признаний и совместных дел.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе придется столкнуться с трудностями, многие из которых обойти стороной не получится. Скорее всего, причина в том, что они имеют кармическую основу. Василиса Володина советует представителям этого знака Зодиака принять все происходящее и не унывать, если сорвутся важные планы. В любой ситуации необходимо сохранять оптимизм.
Стрелец
Стрельцы в предстоящие семь дней смогут победить негативные вирусные программы и ступить на тропу успеха. Для этого им необходимо окружить себя правильными людьми и браться только за самые важные дела и задачи.
В любви, как и в работе, надо брать быка за рога - нельзя ждать инициативы от других. А еще надо быть искренними с близкими.
Что касается денег, то на этой неделе можно вкладывать средства в собственное развитие, покупать новую одежду и чинить старые вещи.
Козерог
У представителей этого знака начинается благоприятное время, но в начале недели будет трудно преодолевать привычные преграды на пути из-за недостатка энергии. С 28 октября ситуация резко изменится в противоположную сторону. В денежных вопросах пока лучше не идти на риски - можно совершать лишь запланированные и хорошо обдуманные покупки.
Водолей
На этой неделе Водолеям полезно дарить подарки любимому человеку, родственникам.
Нельзя забывать и об отдыхе - переутомление очень опасно. Вечерами лучше проводить время с друзьями, в общении и позитиве.
Эта неделя - очень благоприятный период для обучения, творческой работы. Больше всего везти будет студентам.
Пристальное внимание стоит уделить здоровью.
Рыбы
Финансовая сфера для Рыб станет самой важной на этой неделе. Планеты наделят этих людей мощной интуицией и покажут кратчайший путь к успеху. Не стоит недооценивать тщательное планирование дел. В период с 27 по 29 октября астролог не рекомендует делать ничего спонтанного - это может привести к проблемам и непоправимому ущербу. В любви Рыбам стоит стремиться к порядку и гармонии.