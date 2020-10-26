Пн, 26.10.2020
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Андрей Богатырев, режиссер

В Rīgas satiksme стало меньше директоров и их заместителей

Rīgas satiksme

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В компании самоуправления Rīgas satiksme (RS) с сегодняшнего дня вступает в силу новая организационная структура.

Правление RS приняло решение произвести изменения в структуре компании, ликвидировав десять штатных мест, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений RS Байба Барташевича-Фелдмане.

Изменения в структуре предприятия предусматривают упразднение с сегодняшнего дня штатных мест семи директоров и трех заместителей директоров.

Таким образом, впредь вопросы будут решаться путем прямого взаимодействия правления компании со структурными подразделениями, что сделает управление RS более эффективным, пояснила Барташевича-Фелдмане.

Те сотрудники, которые одновременно являлись исполняющими обязанности директоров и руководителями подразделений, после внесения этих изменений вернутся к обязанностям руководителей подразделений, а трудовые отношения с шестью сотрудниками будут прекращены.

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